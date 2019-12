TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 4 december IDR

04 december 2019

‘Eenzaam’, 21u20 op Canvas

“Ik ben zo eenzaam zonder jou”: Will Tura zong het, Xavier Taveirne maakte er een vierdelige docureeks rond. In deze tweede aflevering focust de presentator op mensen tussen 45 en 65 jaar. Daaruit blijkt vooral dat deze generatie het hoogste risico loopt op eenzame gevoelens. Het VRT-gezicht probeert uit te vogelen hoe dat komt. Go Xavier!

‘Killing Eve S1', 22u10 op Canvas

Sinds Cristina Yang, het personage van Sandra Oh in ‘Grey’s Anatomy’ in 2014 uit de reeks verdween, missen we het acteertalent van de 48-jarige Canadese ster. Gelukkig heeft Canvas de oplossing in de aanbieding, want zij zenden vanavond (eindelijk) de eerste aflevering van ‘Killing Eve’ uit. In die reeks draait alles rond Eve Polastri, die een saai baantje heeft bij MI5. Als een Russische politicus wordt vermoord, moet Eve de enige getuige beschermen. En dan komt ze op het spoor van Villanelle (Jodie Comer), een gestoorde seriemoordenares...

‘Code van Coppens’, 20u35 op VTM

Een escape room op tv, dat is de korte samenvatting van ‘Code van Coppens’, het nieuwste programma van Staf en Mathias Coppens. In deze zesde aflevering sturen Staf en Mathias vier bekende collega’s (zogezegd) naar een streng bewaakte gevangenis. Ze komen terecht in een kamer vol puzzels, opdrachten en proeven, die ze om ter snelst tot een goed einde moeten brengen. Of een van hen ook eindigt als een smurf, zoals Dieter Coppens onlangs? Dat ontdek je vanaf 20u40 op VTM!

‘Forever Young’, 20u35 op VIER

Elk jaar trekken honderden Vlaamse jongeren de wereld in, hun dromen achterna. Maar soms gaat er op dat onvergetelijk avontuur helaas ook iets heel erg mis... Waardoor die prachtige trip plots een doodvonnis betekent. In ‘Forever Young’ reist Frances Lefebure hen achterna. Samen met broers, zussen, ouders of beste vrienden maakt ze die laatste reis opnieuw. Onderweg houden ze de warme herinneringen aan de overledene springlevend. In deze vijfde aflevering komt het verhaal van Tijl aan bod. Hij was verzot op Amerika en ging er een tijdje studeren, maar vlak voor zijn terugkeer naar huis loopt het fout...

‘Midsomer Murders S21', 21u25 op NPO 1

Hoera, want de Britse misdaadserie ‘Midsomer Murders’ is ein-de-lijk terug van weggeweest. In dit 21ste seizoen alweer gaat rechercheur Barnaby (Neil Dudgeon) ook nu weer geen misdaad uit de weg. Oh ja: vanaf vrijdag kan je dit nieuwe seizoen ook bekijken op Een. Jolly good!