TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 5 augustus IDR

05 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De zomer van’, 21u00 op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Laura Tesoro, Nina Derwael en Gers Pardoel.

‘D’Ardennen’, 21u50 op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Geen zin om te zappen? Dan kan je na ‘De zomer van’ gewoon bij VTM blijven hangen, want zij programmeren na de docureeks van Eric Goens de uitstekende Belgische prent ‘D’Ardennen’. Daarin draait alles rond Kenneth (Kevin Janssens) en Dave (Jeroen Perceval), twee broers die een homejacking plegen die volledig fout loopt. Dave kan ontsnappen, maar moet wel zijn broer achterlaten en Kenneth gaat de cel in. Wanneer hij vier jaar later vrij komt is er veel veranderd. Dave heeft ondertussen zijn leven gebeterd en probeert zijn broer ook op het rechte pad te brengen. Dat is gemakkelijk gezegd dan gedaan, en dan wil Kenneth ook nog eens z’n ex-lief Sylvie (Veerle Baetens) opnieuw versieren...

‘Het rad’, 21u20 op Vier



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sinds twee dagen kan je ook weer naar hartenlust klinkers kopen, want ‘Het Rad’ is terug van weggeweest. Presentator Peter Van de Veire laat dagelijks drie kandidaten aan het iconische rad draaien om woordpuzzels op te lossen en vooral om prachtige prijzen te winnen. De show kreeg ondertussen ook een update met een nieuw rad, een nieuw logo, een premium prijzenwinkel, bekende assistenten - waarbij Seksuolotte de spits mocht afbijten - én een nieuwe begintune. Draaien maar!

‘Depeche Mode: Spirits in the forest’, 21u10 op NPO 3



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! De Nederlandse zender NPO 3 brengt immers een docu over de Britse, elektronische rockgroep Depeche Mode op de buis. Daarin zoomt de Nederlandse fotograaf/reportagemaker Anton Corbijn in op de ‘Global Spirit Tour’ van de band.

‘Harlots’, 22u00 op BBC 2

Kan al het bovenstaande jou gestolen worden? Dan kan je ook bij de Britse zender BBC 2 terecht voor de eerste twee afleveringen van het eerste seizoen van ‘Harlots’. Daarin keren we terug naar 1763 en draait alles rond het Londense bordeel van Margaret Wells (Samantha Morton). Eindelijk een reden om de festivalkreet ‘Hoereuhhhh’ nog eens boven te halen, me dunkt!