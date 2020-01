TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 29 januari IDR

29 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op één’, 20u40 op Eén

Nee, ‘t is niet alleen Tom Waes die reisreportages maakt voor Eén. Ook presentator Kobe Ilsen mocht zich daar in ‘Op één’ aan wagen. Kobes speurtocht - waarbij hij de wereld rondreist om uit te zoeken hoe goed of slecht ons land scoort in vergelijking met andere landen op gebied van wonen, veiligheid, gezondheid en relaties - brengt hem vanavond bij de vleesindustrie. Hoe het staat het met onze dierlijke verorberdrang in vergelijking met andere landen? Je ontdekt het vanaf 20u40!

‘De luizenmoeder’, 20u35 op VTM

In de vierde aflevering van het tweede seizoen van ‘De luizenmoeder’ draait alles om het traditionele kerstspel. Directeur Erik (Tom Audenaert) wil dat terug invoeren, net als juf Els (Els Dottermans). Maar niet iedereen is even enthousiast. Of daar ook discussies over wc-papier aan gekoppeld worden, zal vanavond moeten blijken.

‘The sky is the limit’, 20u35 op Vier

We hebben er een hele tijd op moeten wachten, maar programmamaker Peter Boeckx mag vanavond de line-up etaleren voor het vijfde seizoen van ‘The sky is the limit’. Peter vond zijn nieuwbakken realitysterren in de Kempen, Limburg... en de Balkan. Het enige dat wij daar op te zeggen hebben? DAT.WERD.TIJD!

‘Stukken van mensen’, 21u35 op Vier

Te lui om na ‘The sky is the limit’ weg te zappen? Goed nieuws, want je kan gewoon blijven kijken naar het nieuwe seizoen van ‘Stukken van mensen’! En da’s niet de enige nouveauté, want er zullen ook drie kakelverse antiekdealers hun opwachting maken.

‘Pitch perfect 2', 20u35 op Q2

Ja, we geven het toe: wij zijn fan van ‘Pitch Perfect’. Vreugde alom dus wanneer de film in 2015 een vervolg kreeg met - jawel - ‘Pitch Perfect 2'. Daarin werden de Barden Bellas - na een rampzalig optreden - uit de nationale koorcompetitie gezet. Om hun reputatie op te vijzelen, willen de deernes meedoen aan een internationale wedstrijd.