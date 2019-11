TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 1 november IDR

01 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘London Kills’, 20u35 op Eén

Moordzaken in Londen. Voor ons info genoeg om vanavond te kijken naar ‘London Kills’, een gloednieuwe Britse politieserie over een team topspeurders. Bloody hell, maar dan letterlijk.

‘Poldark’, 22u05 op Eén

Jeeuj! Het laatste seizoen van ‘Poldark’ begint eindelijk bij ons! Dus jeeuj, hopelijk zien we de blote bast van hoofdrolspeler Aidan Turner nog eens in vol ornaat!

‘Paradise City’, 21u10 op Canvas

In de docureeks ‘Paradise City’ reist Mario Goossens - de drummer van Triggerfinger - naar zes steden die zwaar geteisterd werden door natuurrampen of door het toedoen van de mens. Zo bezoekt hij Port-au-Prince, Belfast, New Orleans, Kigali, Hiroshima en Detroit. Daar onderzoekt hij hoe de inwoners opnieuw de kracht vonden om door te gaan na de catastrofe waardoor ze werden getroffen. En hoe muziek kan helpen bij het helen van zo’n stad. Mario ontmoet muzikale sterkhouders die hun stad er weer bovenop proberen te krijgen. In deze vijfde aflevering is het de beurt aan de Japanse stad Hiroshima, waar op 6 augustus 1945 een Amerikaanse atoombom viel.

‘Belgium’s got talent’, 20u40 op VTM

Nadat we ons de vorige weken verbaasden over het (nog steeds) talrijk aanwezige talent van eigen bodem, moeten de deelnemers van ‘Belgium’s got talent’ nu de strijd aangaan in de liveshows. Niels Destadsbader, die door een ongelukkige val de audities moest missen (en vervangen werd door Jens Dendoncker), neemt nu opnieuw plaats aan de jurytafel. Benieuwd wat dat gaat geven!

‘Celebs gaan daten’, 20u35 op Vijf

Hoe voelt het om als Bekende Kop te daten met onbekenden? Vanavond valt het alweer te ontdekken op VIJF, want dan gaan vijf single celebrities - onder het toeziend oog van Jani Kazaltzis en Goede Liekens - precies dit avontuur aan. De sterren in kwestie? Ex-Miss België Justine De Jonckheere (27), ‘Temptation Island’-gezicht Pommeline Tillière (25), ‘Love Island’-kandidaten Jarne (24) en Chey (24), en ‘Ex on the beach: Double Dutch’-deelnemer Diaz (27). Vorige week verklapte Chey al iets meer over haar relatie met Lewis Hamilton, dus wij zijn benieuwd welke onthullingen er deze keer gaan volgen!