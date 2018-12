TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

10 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Lotgenoten’, 21u35 op VTM

Ja, wij kijken ook nu alweer reikhalzend uit naar de festivalzomer. En ja, dat staat voor ons gelijk aan bier, plezier en af en toe een goede groep aan het werk zien. Maar het kan ook heel erg mis gaan. Getuige daarvan de storm tijdens Pukkelpop 2011, waarbij zelfs doden vielen. Vanavond blikt VTM in een herhaling van ‘Lotgenoten’ terug op dat vreselijke drama. Onder andere Skin van Skunk Anansie, die de storm vanop de eerste rij meemaakte, komt aan het woord.

‘Niveau 4', 20u35 op VIER

Vanavond zendt VIER alweer de laatste aflevering uit van de uitstekende reportagereeks ‘Niveau 4'. We volgen - net als in de vorige afleveringen - het wel en wee van de politiekorpsen van Hasselt, Sint-Niklaas en Aalst. Vanavond moet de Hasseltse politie tussenkomen aan een discotheek. Een jongeman zorgt voor overlast en doet op de koop toe nog wat stoer tegen de politie. Dat komt hem echter duurt te staan...

‘47 Ronin’, 20u35 op Q2

Zin in een fantasyfilm met bakken actie en Keanu Reeves in de hoofdrol? Look no further, want Q2 zendt vanavond ‘47 Ronin’ uit, een - jawel - fantasyfilm met bakken actie en Keanu Reeves in de hoofdrol. Keanu speelt Kai, een verstoten Samurai die z’n vroegere strijdmakkers, de zogenaamde ‘47 Ronin’, moet helpen om wraak te nemen.

‘Revenge of the Nerds’, 20u40 op CAZ

Heb je meer zin in een komedie boordevol platvloerse seksmoppen? Dan heeft CAZ dé film voor jou, want zij zenden vanaf 20u40 ‘Revenge of the Nerds’ uit. Daarin richten enkele Nerds een studentenvereniging op, waarmee ze het in de jaarlijkse competitie opnemen tegen een veel stoerdere jongensclub.

‘Nadiya’s Asian Odyssey’, 22u op BBC 1

Een klein hongerke, maar te lui om uit je zetel te komen? Dan kan BBC 1 soelaas brengen. Zij zenden vanavond het tweede en laatste deel uit van ‘Nadiya’s Asian Odyssey’, waarin celebrity baker Nadiya Hussain dit keer naar Nepal trekt.