TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

Sylvester Stallone! Arnold Schwarzenegger! Gratuit geweld! Voila, drie uitstekende redenen om naar ‘Escape Plan’ te kijken.

‘Love Island’, 21u30 op Vier

De nieuwe week staat voor de deur, en dus gaan wij er gemakshalve van uit dat er zich weer een nieuwe portie drama aandient op ‘Love Island’! Na de exits van Teddie, Kyara en Melany en de komst van de Nederlandse Mariko, is het vrouwenbestand immers serieus door elkaar geschud in de villa...

‘Ex on the beach: Double Dutch’, 21u30 op MTV

Als we de portie drama bij ‘Love Island’ nog enigszins moeten afwachten, dan is dat bij ‘Ex on the beach: Double Dutch’ helemaal niet het geval. Integendeel, daar wachten we op het eerste moment waarin de kandidaten langer dan vijf minuten vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Na de rake klappen die deelneemster Elodie vorige aflevering verkocht aan voormalige ‘Temptation Island’-verleidster Yasmine, lijkt dat ook deze week een utopie te zijn. Zeker als de duivelse ‘tablet of terror’ weer nieuwe exen de villa instuurt...

‘Next’, 22u20 op Q2

Als wij twee minuten in de toekomst konden kijken, dan waren we hoogstwaarschijnlijk aan deze tv-tips aan het schrijven. Dat zoiets in de verste verte geen boeiende film zou opleveren, hoeven we u ongetwijfeld niet te vertellen. Gelukkig is het verhaal in ‘Next’ een heel stuk spannender. Alles draait in deze prent rond Cris Johnson (Nicholas Cage) een goochelaar uit Las Vegas. De man kan twee minuten in de toekomst kijken, waardoor ze hem bij de FBI wel heel interessant vinden. Meer zelfs: zij schakelen Cris in om een nucleaire aanslag te voorkomen...