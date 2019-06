TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 26 juni IDR

26 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op naar de 100!’, 20u40 op Eén

‘Foreeeeeeeeeeeever young, I want to be foreeeeeeeeeeeeever young’: Alphaville kweelde het, Marcel Vanthilt bedacht er een programma rond. Deze week krijgt Marcel onder andere advies van een 83-jarig lingeriemodel. Wij hopen vooral dat het Vanthilt niet op ideeën brengt...

‘Grillmasters’, 20u30 op Vier

Iets grillen op de barbecue: het zou bijna een nationale sport mogen genoemd worden. En dus is het ook logisch dat er wedstrijden zijn om uit te zoeken wie nu het best zijn vlezeke kan laten bruinen. Zoals ‘Grillmasters’ bijvoorbeeld, waarvan het tweede seizoen volop in zwang is. Wereldkampioen barbecue - jep, that’s actually a thing - Peter De Clercq en groentechef Seppe Nobels gaan opnieuw op zoek naar het beste grillduo van Vlaanderen. Vanavond krijgen de heren trouwens hulp van Luc Appermont en Bart Kaëll. Zij zijn grote Azië-fans en kunnen dan ook uitstekend helpen oordelen welke duo’s de Aziatische keuken het best onder de knie hebben.

‘Brooklyn’, 20u40 op Vitaya

In dit romantische drama volgen we het wel en wee van Ellis (Saoirse Ronan), die in de jaren ‘50 de oversteek maakt van een klein dorpje in Ierland naar de Amerikaanse grootstad New York. Dan is de vraag natuurlijk of Ellis haar draai kan vinden in die heel nieuwe wereld... Voor u ons verwijt dat we voor een kleffe film kiezen: dit verhaal wordt naar een hoger niveau getild door het acteertalent van Saoirse. Het leverde haar immers zowel een Oscarnominatie als eentje voor de Golden Globes op. Een straffe madam in een straffe film? We dachten het wel!