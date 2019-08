TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 16 augustus SDE

16 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Toto le héros’, 22u20 op Canvas

We geven toe: ook wij zijn er rotsvast van overtuigd dat we als baby verwisseld werden en dus eigenlijk een heel ander leven hadden moeten leiden - als geheim agent bijvoorbeeld. We begrijpen dus perfect wat de kleine Toto in deze film van landgenoot Jaco Van Dormael moet doormaken. De film was trouwens onze Belgische inzending voor de Oscars in 1991, maar werd geheel onterecht niet genomineerd. Gelukkig wist de prent wel heel wat andere prijzen in de wacht te slepen, waaronder een Caméra d’Or en een César voor ‘Beste buitenlandse film’.

‘Reservoir Dogs’, 20u25 op NPO3

Nu ‘Once Upon A Time In Hollywood’ ook bij ons eindelijk in de bioscoop te zien is, haalt NPO3 nog eens een ‘gouwe ouwe’ Quentin Tarantino van onder het stof. ‘Reservoir Dogs’ dateert al uit 1992 maar is nog niets van zijn charme verloren. De regisseur speelt trouwens zelf een van de hoofdrollen, Mr. Brown.

‘The Descendants’, 21u40 op VTM

Mensen die ons kennen weten dat we een zwak hebben voor mannen met een zilveren haardos, en al helemaal als ze George Clooney heten. We kijken dus met veel plezier naar ‘The Descendants’, waarin Clooney - in short en teenslippers - probeert om de band met zijn dochters te herstellen, nu zijn vrouw in een coma ligt. We zien trouwens ook Shailene Woodley (‘Divergent’, ‘Big Little Lies’) in een van haar eerste grote rollen.

‘Mindhunter - seizoen 2’, op Netflix

Wie graag al eens de kriebels krijgt, is bij ‘Mindhunter’ aan het goede adres. De Netflix-serie van de hand van regisseur-producer David Fincher (‘Gone Girl’, ‘Se7en’) duikt diep in de psyche van enkele bekende seriemoordenaars. In dit tweede seizoen kijken we mee in het hoofd van onder meer ‘Son of Sam’, die beweerde dat hij door een demon bezeten werd, en Charles Manson.