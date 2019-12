TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 14 december IDR

14 december 2019

TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The dying detective’, 20u35 op Canvas

Wie onze tv-tips een beetje volgt, die weet dat wij met grote regelmaat een misdaadreeks aanprijzen. En dat gaan we vandaag dus ook doen, dankzij ‘The dying detective’. We gaan het niet helemaal uitleggen - spoilers en het bederven van kijkplezier en meer van dat fraais - maar alles begint wanneer de gepensioneerde agent Lars Martin Johansson via zijn dokter over een onopgeloste moordzaak van dertig jaar oud te horen krijgt...

‘Alleen Elvis blijft bestaan’, 22u10 op Canvas

Ze wilde eerst vroedvrouw of lerares godsdienst worden, maar uiteindelijk koos Maaike Cafmeyer toch voor een carrière als actrice. Een verrassende wending, waardoor het bijgevolg ook begrijpelijk is dat Thomas Vanderveken aan Cafmeyer vroeg om eens bij hem langs te komen in (de laatste aflevering van) ‘Alleen Elvis blijft bestaan’. Daar verloopt alles nog steeds volgens de geijkte formule: er ontstaat een gesprek aan de hand van een aantal beeldfragmenten die door de gast (in dit geval Cafmeyer dus) gekozen worden.

‘Hachiko: a dog’s story’, 22u55 op VTM

Wie liever een hele avond wil snotteren voor zijn televisiescherm, kunnen wij ‘Hachiko: a dog’s story’ aanbevelen. Een tearjerker van de bovenste plank, niet in het minst dankzij de vertolking van Richard Gere. Hij kruipt in de huid van Parker, een professor die met Hachiko een wel heel trouwe viervoeter heeft. Zo vergezelt de hond in kwestie zijn baasje iedere dag van en naar het station. En dat blijft Hachiko ook doen wanneer Parker een hartaanval krijgt en sterft...

‘Iron man’, 22u30 op Q2

Mensen die ons een beetje kennen, die weten dat wij een zwak hebben voor de Amerikaanse acteur Robert Downey Jr. En daarom juichen wij het ook toe dat ze op Q2 ‘Iron man’ programmeren, waarin de acteur voor de allereerste keer in de huid kruipt van de briljante uitvinder Tony Stark.

‘Rod Stewart: reel stories’, 22u10 op BBC 2

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! BBC 2 zendt immers vanaf 22u10 ‘Rod Stewart: reel stories’ uit, waarin de rockzanger terugblikt op zijn zestigjarige carrière.