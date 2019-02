TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

27 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Twee tot de zesde macht’, 20u op Een

Vorige week kende tv-kok Jeroen Meus z’n vuurdoop als presentator van ‘Twee tot de zesde macht’, de quiz die vroeger door Bart De Pauw werd gepresenteerd. En als we eerlijk zijn: Jeroen deed dat helemaal niet slecht. Hopelijk slaagt hij erin om op dat elan verder te gaan. Aan z’n bekende gasten zal het alvast niet liggen, want Tommen Waes en Boonen zijn als BV-gasten in form!

‘Undercover’, 21u op Een

Ja, wij geven het toe: wij hebben vorige week erg genoten van de eerste aflevering van ‘Undercover’, waarin onze favoriete avonturier Tom Waes z’n acteertalent nog eens mocht bovenhalen. We kunnen dan ook niet wachten om te ontdekken of Bob (Tom Waes) en Kim (Anna Drijver) erin slagen om te infiltreren in een drugsbende én zich aan te passen aan het leven op de camping waar de bende verblijft. Dat tweede lijkt ons net iets moeilijker dan het eerste, maar kom.

‘The Expendables 3', 20u40 op VTM

Sylvester Stallone! Jason Statham! Harrison Ford! Arnold Schwarzenegger! Mel Gibson! Wesley Snipes! Antonio Banderas! Voila, zeven goede redenen om naar ‘The Expendables 3' te kijken. Graag gedaan!

‘Criminal Minds’, 20u30 op Vijf

Vanaf vanavond is het nagelbijten geblazen op VIJF, want de zender pakt uit met hun gloednieuwe ‘Crime Sunday’. En gelukkig voor ons wil dat ook zeggen dat we EINDELIJK weer nieuwe afleveringen te zien krijgen van ‘Criminal Minds’. Het veertiende seizoen start meteen met een spannende zaak rond een ontvoering die iedereen in het team zwaar treft...

‘Les guerres de Coco Chanel’, 22u40 op Arte

Je zou het bijna vergeten met alle aandacht die momenteel wordt besteed aan het overlijden van ‘Chanel’-icoon Karl Lagerfeld, maar hij was niet degene die het Franse modehuis oprichtte. Nee, die eer was weggelegd voor Gabrielle ‘Coco’ Chanel, een arme Française die zich een weg naar de top naaide. En nee, dat bedoelen we niet vunzig, want het was dankzij Coco's immense ontwerptalent dat ze een een echte ster werd. Al bleef het privéleven van de modeontwerpster erg woelig, zoals de Franse documentaire ‘Les guerres de Coco Chanel’ illustreert.