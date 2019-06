TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 24 juni IDR

24 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Team’, 20u35 op Q2

Op het tweede seizoen van ‘The Team’ - waarin Lynn Van Royen een van de hoofdrollen vertolkt - is het nog even wachten. Gelukkig haalde Q2 de afgelopen weken de eerste reeks vanonder het stof. In de dubbelaflevering van vanavond krijgen we zowel de ontknoping te zien als het Belgische platteland. De chauvinist in ons jubelt.

‘Baywatch: Panic at Malibu pier’, 19u40 op Zes

Een cultreeks waarbij acteertalent duidelijk niet primeerde op looks, maar wel eentje waar we gretig opnieuw naar kijken. Voila, we hebben ‘Baywatch’ kort omschreven.

‘Het uur van de wolf: Erwin Olaf - The legacy’, 20u35 op NPO 2

Voor wie Erwin Olaf niet kent: de man is - na Anton Corbijn - waarschijnlijk de beroemdste fotograaf van Nederland. Zo mag hij onder andere de Nederlandse royals tot z’n klantenbestand rekenen. Naar aanleiding van Olafs zestigste verjaardag maakt hij in deze docu de balans op van z’n leven en werk. Ziedisnaarthetvogeltje!