TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 17 juni

17 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Euphoria’, vanaf vandaag op Play & Play More

“Eu-phoooooooooooo-riaaaaaaaaaaa, forever ‘till the end of time. From now on, only you and I. We’re going up, up, up, up, up, up, up”: jep, wij kunnen dit songfestivalnummer van Loreen helemaal meekwelen. Al is dat nutteloze informatie, aangezien het hier over een heel ander ‘Euphoria’ gaat. En dan meer bepaald een reeks van HBO over een groepje jongeren en de problemen waar ze mee worstelen. Opmerkelijk aan deze reeks is niet alleen dat tienerster Zendaya de hoofdrol speelt, maar dat er met Hunter Schafer ook een transgenderactrice in meespeelt. Als dat Bo Van Spilbeeck maar niet op ideeën brengt, denken wij dan.

‘Love Island’, 21u30 op VIER

Wie de zoektocht naar de liefde het liefst aan anderen overlaat, heeft met ‘Love Island’ het perfecte programma beet. Daar zijn de kaarten immers opnieuw serieus door elkaar geschud. En aangezien we vandaag nogal muzikaal geïnspireerd zijn, is dit volgens ons het ideale moment om ‘Liefde is een kaartspel’ van Lisa del Bo nog eens op te diepen. Want Lisa wist het al dat liefde een kaartspel is, jongens en meisjes! Van dames én heren, nota bene!

‘I Am Legend’, 20u35 op ZES

Meer zin in een film? Dan raden we je aan om vanaf 20u35 af te stemmen op ZES, want zij zenden het uitstekend ‘I Am Legend’ uit. Daarin vertolkt Will Smith de rol van wetenschapper Robert Neville. Hij blijkt immuun te zijn voor een virus dat heel New York heeft uitgeroeid/getransformeerd tot vreemdsoortige zombies. Niet zo tof natuurlijk, en ook best wel eenzaam. Neville gaat dan ook aan het werk om een vaccin in elkaar te knutselen en op die manier de wereld te redden. Allemaal in koor: ‘t is toch nen toffe hé!