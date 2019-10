TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 12 oktober IDR

12 oktober 2019

‘Yes man’, 21u15 op Een

Wat zou er gebeuren als je op alles ‘ja’ zou zeggen? Wij zouden waarschijnlijk in sneltempo aan onze geestelijke gezondheid beginnen te twijfelen, maar gelukkig hoeven we zelf niet op onderzoek uit te gaan. Ah nee - pun intended -, want dat deed Jim Carrey in ‘Yes man’ al.

‘Hunters’, 20u35 op Canvas

Of ze in de laatste dubbelaflevering van ‘Hunters’ ook gaan behandelen hoe je een Billy-boekenkast uit Ikea nu best in elkaar vijst? Geen idee, maar wij zijn sowieso benieuwd naar de laatste twee afleveringen van deze uitstekende zesdelige reeks, waarin ‘Wallander’-acteur Rolf Holger Lassgård de pannen van het dak speelt. Wij ploffen alvast voor de buis met een geut brännvin in de buurt. Jep, ‘t is weer met drank.

‘Wat een jaar!’, 20u25 op VTM

Hoera! Het is vandaag de zesde aflevering van het tweede seizoen van ‘Wat Een Jaar’. En dat is nog steeds de nostalgische spelshow waarin Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens met enkele bekende gasten terugkeren naar een bepaald jaartal. Wij kijken vooral uit naar de zangstondes op het einde van iedere aflevering, want die zijn telkens geniaal!

‘Below the surface’, 20u25 op NPO 3

Een thrillerserie met een teruggekeerde Syriëstrijdster als spilfiguur? Wij weten nu al waar we de komende acht weken naar kijken!

‘Mark Ronson: from the heart’, 22u30 op BBC 2

Mark Ronson (44) heeft toch een beetje spijt van de uitspraak dat hij “sapioseksueel” is. De muziekproducent onthulde onlangs weliswaar dat hij intelligentie de belangrijkste eigenschap in een partner vindt, maar daar is hij toch - deels - op teruggekomen. Geen probleem, want er valt gelukkig nog veel meer over de man te vertellen. Zo onthult hij in deze docu onder andere hoe het ineenstorten van z’n huwelijk invloed had op ‘Late night feelings’, z’n laatste plaat. Aanrader!