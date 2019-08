TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 9 augustus IDR

09 augustus 2019

Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Glow S3', vanaf vandaag op Netflix

Mag het allemaal wat minder serieus? Dan is het derde seizoen van comedyreeks ‘Glow’ misschien iets voor jou. Daarin volgen we nog steeds het wel en wee van Ruth Wilder (Alison Brie), een werkloze actrice in het LA van de jaren ‘80. Ruth krijgt de kans om bekend te worden in een heel andere sector, want ze gaat aan de slag als een van de vrouwelijkste worstelaars in het kitscherige tv-programma ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’. In dit seizoen trekken de dames naar Las Vegas. Vrouwen in spandex en glitteroutfits, bedacht door het team achter ‘Orange Is the New Black’? Niet twijfelen, denken wij dan.

‘ The Girl with the Dragon Tattoo ’, 20u35 op VIER

Een verfilming van een boek kan vaak hopeloos fout gaan,maar in het geval van ‘The girl with the dragon tattoo’ is dat gelukkig niet het geval. Regisseur David Fincher levert een visueel indrukwekkende film af waarin actrice Rooney Mara boven zichzelf uitstijgt als de geschifte:geniale onderzoekster Lisbeth Salander. Niet te missen!

‘The Sisterhood of the Traveling Pants’, 20u35 op VIJF

Een broek die altijd past: klinkt te mooi om waar te zijn. Tenzij er een rek in zit is het dat ook in ons geval, maar in ‘The Sisterhood of the Traveling Pants’ draait het om een magische jeans. Zucht. Het leven is niet eerlijk. Zucht.

‘ The Brittany Murphy Story ’, 20u40 op Vitaya

Actrice Brittany Murphy stierf in 2009 in mysterieuze omstandigheden in haar huis in Los Angeles. Zo zou een simpele longontsteking haar fataal zijn geworden, maar al gauw doken er geruchten op dat een geheimzinnige schimmel in haar woning haar fataal werd. ‘The Brittany Murphy story’ probeert uit te pluizen wat de betreurde blondine juist is overkomen...

‘ The Hateful Eight ’, 20u25 op NPO 3

Ja, wij houden van het geflipte universum van regisseur Quentin Tarantino. En de man stelt op dat vlak ook niet teleur in ‘The Hateful Eight’, waarin een premiejager moet schuilen in een herberg voor een sneeuwstorm. Verwacht jezelf maar aan een hele hoop bonte personages, liters bloed én een fantastische soundtrack van Ennio Morricone. Toppertje!