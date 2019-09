TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 20 september ID

20 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘John Wick: Chapter 3', vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Keanu Reeves die alles en iedereen ook in het sluitstuk van deze trilogie overhoop knalt. Voilà, wat moet u in feite nog meer weten over deze derde ‘John Wick’-prent?

‘Criminal’, vanaf vandaag op Netflix

We hebben het hier al eerder gepredikt, maar wij kunnen wel genieten van een goede misdaadserie op tijd en stond. Enter de Frans-Duits-Spaans-Engelse coproductie ‘Criminal’, waarbij alle afleveringen zich afspelen in de verhoorkamer. Extra leuk: ook David - de enige Doctor Who die er echt toe doet - Tennant doet een aflevering mee. of de TARDIS ook opduikt en de Daleks een bijrol hebben, laten we u graag zelf ontdekken....

‘Belgium’s got talent’, 20u40 op VTM

We vinden het zelf soms moeilijk om te geloven, maar er is wel degelijk nog heel wat onontdekt talent te vinden in België. En dus gaat vanavond alweer de tweede aflevering van de zesde reeks van ‘Belgium’s Got Talent’ van start. Benieuwd welke kundige belgen vandaag hun opwachting maken op het podium!

‘Monacovrouwen’, 20u35 op Vijf

Eerlijk? Wij zijn behoorlijk enthousiast over ‘Monacovrouwen’, een realityreeks over vier vrouwen die hun doordeweekse leventje verruilden voor een leven vol glamour in Monaco. En hoewel we iedere dame een toekomst toewensen als nieuwbakken BV, zetten wij ons geld vooral in op de voormalige kapster Winny. Een topmadam, zeg maar dat wij het gezegd hebben!