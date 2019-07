TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 27 juli IDR

27 juli 2019

16u00 1 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Disney Project T’, 20u30 op VTM

Een film over Tomorrowland! Weliswaar niet het festival dat momenteel bezig is in Boom, maar wel over een plek die enkel in het hoofd van wonderkinderen Frank (George Clooney) en Casey (Brittany Robertson) lijkt te bestaan...

‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’, 20u25 op VIER

Afgelopen week werd Daniel ‘Harry Potter’ Radcliffe dertig jaar. En da’s voor VIER een goede reden om de eerste film uit de populaire franchise rond de tovenaarsleerling nog eens vanonder het stof te halen!

‘ 12 Years a Slave ’, 22u40 op VIJF

Wat als je een vrij man bent, maar door een louche slavenhandelaar alsnog wordt gevangen en verkocht? Dan krijg je het (waargebeurde) verhaal van Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) uit ‘12 Years a Slave’. Wij vertonen zelden emoties, maar bij deze film hebben we toch meerdere traantjes geplengd...

‘Killing Eve’, 22u15 op BBC 1

Sinds Cristina Yang, het personage van Sandra Oh in ‘Grey’s Anatomy’ in 2014 uit de reeks verdween, misten we het acteertalent van de 47-jarige Canadese ster. Gelukkig is Sandra dankzij ‘Killing Eve’ helemaal terug. Allez ja, ‘t is te zeggen: vanavond moeten we (voor een tijdje) opnieuw afscheid nemen van haar, want het is tijd voor de seizoensfinale van de tweede reeks. En daarin zit Eve serieus in de problemen, want haar missie is helemaal gecompromitteerd...