TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 12 augustus IDR

12 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Switch’, 20u10 op Eén

Een quiz zonder punten klinkt bizar, maar niet als het gaat om ‘Switch’. Ook vanavond leidt Adriaan Van den Hoof het hele gebeuren - waarbij de kandidaten 1.000 euro kunnen winnen - in goede banen. En zoals we dat van MC Loveboat - Adriaans alter ego bij muziekgroep Discobar Galaxie - gewoon zijn, hoort daar ook op tijd en stond een mopje bij.

‘Goed verlof’, 21u45 op VTM

Wat moet je doen als je het niet eens raakt over je vakantiebestemming? De hulp inschakelen van Tine Embrechts en Guga Baúl, tiens. Zij gaan in ‘Goed Verlof’ aan de slag om mensen met hun zoektocht naar de ideale vakantie. En vanavond is de Spaanse Costa Brava het jachtterrein...

‘ Six Days Seven Nights ’, 20u35 op VIJF

Geen zin in een quiz of een reisprogramma? Dan kan VIJF soelaas bieden, want zij zenden vanaf 20u35 immers ‘Six Days Seven Nights’ uit, een Amerikaanse avonturenkomedie uit 1998. Daarin volgen we de lotgevallen van journaliste Robin Monroe (Anne Heche). Tijdens haar vakantie op een exotisch eiland krijgt ze de opdracht om naar een naburig eiland te vliegen. Daarvoor schakelt ze de hulp in van Quinn Harris (Harrison Ford), een uitgebluste piloot met een drankprobleem. En dan moet het drama dus nog beginnen hé, mannekes en vrouwtjes!

‘ Who Do You Think You Are ?’, 22u op BBC 1

Je stamboom ontrafelen, maar dan op televisie. Tot daar het opzet van de Britse docureeks ‘Who Do You Think You Are?’, waarin sterren graven in hun verleden. Vanavond is het de beurt aan de Britse actrice Kate Winslet (43) om haar voorouders wat beter te leren kennen. Daaruit blijkt onder andere dat Kate Zweedse voorouders heeft. Zou ze dan ook een Ikea-kast probleemloos in elkaar kunnen vijzen of verzot zijn op Zweedse köttbullar? So many questions!