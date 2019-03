TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 22 maart IDR

22 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Delhi Crime’, vanaf vandaag op Netflix

Om deze reeks te begrijpen, is het nodig dat we je even terugflitsen naar 16 december 2012. Die dag neemt een 23-jarige Indiase vrouw samen met een vriend de bus naar huis na een avondje uit. Maar dat busritje loopt helemaal niet zoals gepland, want de chauffeur en de andere passagiers slaan het duo buiten westen en mishandelen hen. Het meisje werd meermaals verkracht. Uiteindelijk werden de twee aan de kant van de weg gedumpt, waar ze enige tijd later gevonden werden. Twee dagen later bezweek de vrouw aan haar verwondingen. Deze wrede groepsverkrachting zorgde voor een storm van protest in het land. ‘De achtdelige reeks ‘Delhi Crime’ keert terug naar die woelige periode en belicht hoe de politie het onderzoek naar de daders aanpakte. Ter info: de verkrachting komt niet echt in beeld, dus teergevoelige zieltjes hoeven niet te vrezen voor hun maaginhoud...

‘Poldark’, 22u05 op Een

Eerlijk is eerlijk: het verhaal van ‘Poldark’ kan ons maar matig boeien. De blote bast van hoofdrolspeler Aidan Turner daarentegen...

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u40 op VTM

Voor de zevende en laatste week op rij zijn coaches Natalia, Bart Peeters, Koen Wauters en Alex Callier op zoek naar die ene, unieke zangstem die zich uiteindelijk tot de winnaar of winnares van deze editie zal kronen. Of die er vanavond bijzit, kan u zelf beoordelen.

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf

Of we vanavond eindelijk drama, sensatie en overspel krijgen? Dat gaan we niet verklappen, maar we kunnen wel zeggen dat de nieuwe singles Hung en Denzel er alles aan gaan doen om voor vuurwerk te zorgen. Zo zorgen de looks van Hung er zelfs voor dat Roger - de man die een coltrui draagt in het bloedhete Thailand en om acht uur ‘s avonds gaat slapen - een beetje ontdooit... Ook zijn vriendin Laura heeft oog voor de nieuwe vrijgezel op het vrouweneiland. Als dat maar goed komt.