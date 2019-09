TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 14 september IDR

14 september 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘What’s eating Gilbert Grape’, 21u10 op Een

We zouden hier heel der epistels kunnen neerschrijven over deze film, maar alleen al om een piepjonge Leonardo DiCaprio en Johnny Depp aan het werk te zien is dit al een must see. En dat het een meeslepend verhaal is, is natuurlijk ook mooi meegenomen.

‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 ', 20u25 op Vier

Ook deze zaterdag zet VIER nog een keertje volop in op tovenaarsleerling Harry Potter. En dus kunnen we de achtste film uit de franchise op de zender bekijken. Het verhaal? Simpel: de ultieme confrontatie tussen Harry en z’n aartsvijand Voldemort kan niet langer uitblijven...

‘SM-rechter’, 22u35 op Vitaya

Ondertussen is ‘SM-rechter’ al tien jaar oud, maar dat doet niets af aan het onwaarschijnlijk waargebeurde verhaal dat hier wordt neergezet. Alles draait immers rond rechter Koen (Gene Bervoets) en zijn vrouw Magda (Veerle Dobbelaere). Onder impuls van Magda wil het koppel hun seksleven opkrikken met SM-spelletjes. Al heeft dat consequenties die niemand had verwacht...

‘Unforgotten’, 22u40 op NPO 2

Een nieuw seizoen van de Britse misdaadserie ‘Unforgotten’? Daar mag je ons - als gepassioneerde crimikijker - altijd voor wakker maken. En dat hebben ze bij de Nederlandse zender NPO 2 goed begrepen, want daar gaan ze vanavond van start met de eerste aflevering van het derde seizoen. Daarin moet het team op zoek naar de identiteit van een hoopje menselijke resten die werden gevonden op een middenberm. En wij maar denken dat wij een spannend leven hadden...