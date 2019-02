TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

01 februari 2019

16u30 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Russian Doll’, vanaf vandaag op Netflix

We geven het grif toe: wij vinden het nog steeds jammer dat we dit jaar het laatste seizoen van ‘Orange is the new black’ (OITNB) voorgeschoteld krijgen. Gelukkig hoeven we sommige van de actrices echter niet te missen, onder andere dankzij ‘Russian Doll’, waarvan je vanaf vandaag het eerste seizoen kan bekijken op Netflix. Deze reeks volgt Nadia (Natasha Lyonne, die Nicky speelde in OITNB, nvdr), een vrouw die hetzelfde feest steeds opnieuw beleeft. Telkens sterft Nadia ook aan het einde van de nacht, om de volgende ochtend echter opnieuw te ontwaken. Het gevoel van een eeuwigdurende kater dus, maar visueel net dat tikkeltje aantrekkelijker dankzij de uitstekende vertolking van Natasha Lyonne. Ook Dascha Polanco, Daya in OITNB, speelt dan weer een gastrol.

‘A simple favor’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Zin in een heerlijk grappige, spannende en bij momenten donkere film? Dan is ‘A simple favor’ helemaal iets voor jou. Daarin volgen we Stephanie (Anna Kendrick), een vloggende weduwe met een kind. Zij leert Emily (Blake Lively) kennen, die ook een kind op dezelfde school heeft. De twee worden al snel beste vriendinnen, waarop Emily aan Stephanie op een dag een kleine gunst vraagt...

‘Home’, 21u20 op Canvas

Heb jij meer zin in een Belgische film én ben je grote fan van cinéaste Fien Troch? Dan heb je geluk, want vanaf 21u20 kan je op Canvas naar ‘Home’ kijken. Die film vertelt het verhaal van een groep tieners en de volwassenen die hen omringen. Beiden hebben het moeilijk om met elkaar te communiceren en elkaars leefwereld te begrijpen. Centraal in dit verhaal staat Kevin (Sebastian Van Dun), een 17-jarige jongen die worstelt met woedeproblemen. Kevin komt net uit een instelling en moet bij het gezin van z’n tante gaan wonen. Kevin heeft ook een neef, Sammy, met wie hij goed opschiet. Via Sammy leert Kevin ook John kennen, die in een vreselijke thuissituatie zit. Kevin wil z’n nieuwe vriend helpen, maar dat loopt uiteraard niet zoals het zou moeten...

‘30 jaar VTM’, 20u40 op VTM

Dag op dag dertig jaar geleden schoot VTM uit de startblokken. En dat was in Vilvoorde reden genoeg om een verjaardagsshow op poten te zetten. Wij geven de zender alvast geen ongelijk en zetten ons vanaf 20u45 klaar voor een onvervalste trip down memory lane.

‘Maleficent’, 20u35 op Vier

Als wij een ding zouden willen veranderen aan ons lichaam - naast die liposuctie en permanente okselontharing - dan zijn het wel onze lippen en jukbeenderen. En als we dan toch mogen kiezen, dan zouden we het liefst ruilen met Angelina Jolie, die op dat vlak de perfecte zelve is. ‘t Is dus met een lichte vorm van jaloezie dat we straks kunnen afstemmen op Vier, want zij zenden ‘Maleficent’ uit. Daarin kruipt La Jolie in de huid van Maleficent, een heks die wordt verraden. Als wraak spreekt ze een vloek uit over Aurora, het dochtertje van de koning die haar verraden heeft. Aandachtige lezers konden al raden dat ‘Maleficent’ een prequel is van de Disneyklassieker ‘Doornroosje’. Iets minder aandachtige lezers weten het nu ook. Win win!