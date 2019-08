TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 18 augustus IDR

18 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Radio 2 Zomerhit’, 20u35 op Een

Wint Niels Destadsbader nog eens de Zomerhit of niet? Wij hebben geen idee, maar u kan het gelukkig wél live volgen vanaf 20u35 op Een!

‘Woodstock’, 22u05 op Canvas

Nog steeds het meest iconische muziekfestival ooit. En u moet ons niet op ons woord geloven hé. Deze docu bekijken mag uiteraard ook.

‘Trust’, 00u00 op VTM

Omdat een familiedrama op zondagavond altijd toffe televisie oplevert, moeten ze bij VTM gedacht hebben. En dus gaat de zender vanavond van start met ‘Trust’, een reeks over de - jawel - dramatische familiegeschiedenis van de Amerikaanse Getty-familie. Spanning, drama én sensatie op een onmogelijk uur? Wij zijn fan!

‘Flashdance’, 20u30 op Zes

Toegegeven: in het diepst van onze gedachten zijn wij behept met ongelofelijk veel danstalent. Helaas blijk de leuze dat white (wo)man can’t dance iets accurater te zijn. En dus stellen wij ons tevreden met het bekijken van dansfilms à la ‘Flashdance’. Nobody puts baby in the corner. Enzovoorts.