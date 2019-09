TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 17 september IDR

17 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Een

Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen. Vanavond is het de beurt aan bdsm-beoefenaars. Wij zijn alvast benieuwd om te zien hoe zij omgaan met het arsenaal vragen dat Siska’s panel hen voor de voeten werpt!

‘Geub’, 21u25 op Een

Na ‘Durf te vragen’ geen zin om te zappen? Awel, dat komt dan goed uit, want Een programmeert daarna de hilarische reeks ‘Geub’. Deze week probeert Philippe om het goed te maken met William, de nieuwe vriend van zijn ex. Maar dat verloopt uiteraard niet zonder slag of stoot...

‘De ideale wereld’, 22u20 op Canvas

Ons favoriete satirische actuamagazine ‘De ideale wereld’ heeft een manier gevonden om nog idealer te worden: Paul de Leeuw uitnodigen als centrale gast.

‘Studio Stan’, 20u35 op VTM

Sommige persoonlijke verhalen zijn zo sterk, dat ze ook een even sterk nummer verdienen. En dus gaat Stan Van Samang voor de derde keer aan de slag om die droom waar te maken voor een onbekende Vlaming. Is er iets dat Stan niet kan, denken wij dan?