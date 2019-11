TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 17 november IDR

17 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Crown S3', vanaf vandaag op Netflix

Tijd voor een wissel van de macht, want in het derde seizoen van ‘The Crown’ neemt Oscarwinnares Olivia Colman de fakkel over van Claire Foy. Niet omdat Claire het niet goed deed, maar wel omdat de producent een oudere actrice zocht om de gedramatiseerde versie van het leven van Queen Elisabeth II van Engeland geloofwaardig te laten ogen. Dit seizoen bestrijkt de periode van 1963 tot 1977, vlak voor het zilveren jubileum van The Queen en de ontmoeting tussen prins Charles en Diana...

‘De twaalf’, 21u05 op Eén

Hoera, Vlaamse topfictie op zondag! ‘De Twaalf’ maakte een sterke start en vooral de acteerprestaties van Maaike Cafmeyer - die in de huid kruipt van schooldirectrice Frie Palmers - deden veel monden openvallen van verbazing. Heeft ze Brechtje en Roos nu wel of niet vermoord? Vanavond is het de beurt aan agente Eliane Pascual (Sara Vertongen) om te vertellen wat zij gezien heeft...

‘Make Belgium Great Again’, 19u55 op VTM

Vorig seizoen slaagde Frances er niet alleen in om het aantal orgaandonoren op te krikken, ze bracht onder andere ook meer drinkbussen (en dus minder plasticafval) in het straatbeeld. Een tweede seizoen van de wereldverbeterende avonturen van Lefebure kon dus niet uitblijven. Terecht, denken wij dan. Zo ging ze dit seizoen al langs in een rouwkamp voor kinderen, zoals je in bovenstaand filmpje kan zien. Vanavond wil Frances dan weer de andere kant van het spectrum belichten, want ze wil mensen meer doen lachen. ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers opzetten en klaar is Kees/Frances, denken wij dan.

‘Chinese dromen’, 20u20 op NPO 2

Eerlijk? Wij hebben enorm genoten van ‘Dwars door China’, de vorige reportagereeks van de Nederlandse China-expert Ruben Terlou. Wij zijn dus erg benieuwd of opvolger ‘Chinese dromen’ net zo straf gaat zijn als diens grote roer/voorganger. In deze eerste aflevering spreekt Ruben met enkele kinderen op een internaat over hun dromen en babbelt hij ook met ouders die hun kind verloren. Door de eenkindpolitiek van het land komt dat laatste heel hard binnen, geloof ons...

‘Reggie in China’, 22u00 op BBC 2

Wie maar niet genoeg kan krijgen van China, kan vervolgens afstemmen op BBC 2-reeks ‘Reggie in China’. Daarin gaat de Britse acteur Reggie Yates - die we onder andere kennen uit ‘Doctor Who’ - op bezoek in vier verschillende steden in de Volksrepubliek. Of hij dan ook Babi Pangang gegeten heeft, ontdekt u zelf vanaf 22u00!