TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 7 juni IDR

07 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Designated Survivor’, vanaf vandaag op Netflix

Nadat de rest van de regering is omgekomen bij een terroristische aanslag, moet Tom Kirkman - de minister van Huisvesting - (een uitstekende Kiefer Sutherland) plots de rol van president op zich nemen. Na twee seizoenen besliste ABC, dat de reeks maakte, om met het verhaal te stoppen. Netflix kocht de rechten echter over en bestelde een derde jaargang. Of dat een goede zaak is, kan u vanaf vandaag ontdekken.

‘Frits & Franky’, 22u55 op VTM

Na het uitstekende ‘Frits & Freddy’ uit 2010, kwam er in 2013 met ‘Frits & Franky’ een vervolg op deze langspeler. Peter van den Begin schittert opnieuw als Frits, terwijl Sven de Ridder een uitstekende Franky neerzet. Ja oké, maar waar gaat dat verhaal over, horen we u al denken. Kort samengevat: twee criminelen raken na een geslaagde overval hun buit kwijt als hun handlangster met de vluchtauto crasht. Frits en Franky helpen de dame, maar ontdekken ook de tas vol geld in de kofferbak. En wat doe je met heel veel poen? Een escorte boeken, tiens...

‘Indiana Jones and the Temple of Doom’, 22u35 op Vier

Toegegeven: dankzij ‘Indiana Jones’ droomden wij in onze jonge jaren ook van een carrière als archeoloog. Dat is het zoveel jaren later weliswaar niet geworden, maar het belet ons niet om te genieten van deze filmfranchise. In ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ gaat onze favoriete avonturier niet alleen op zoek naar een heilige steen, hij voert meteen ook een kruistocht tegen kinderarbeid. ‘t Is toch nen held hé?

‘Ilses veranda’, 21u30 op NPO 1

We konden in ‘Liefde voor muziek’ al merken dat de Nederlandse Ilse DeLange een stevige boon heeft voor countrymuziek. Zo was Ilse ooit zelfs te zien in ‘Nashville’, een reeks die - u raadde het nooit - over Nashville, de bakermat van dat soort muziek, gaat. En ook in ‘Ilses veranda’, een reeks uit 2017, draait het om dit genre. Samen met collega-muzikanten verkent DeLange alle aspecten van de countrymuziek. Vanavond is het de beurt aan Guus - ‘Het is een nacht’ - Meeuwis om mee met Ilse op pad te gaan.

‘Strangers’, 20u25 op NPO 2

Wie ons een beetje kent, weet dat wij altijd wel te vinden zijn voor een thrillerserie. En dus kon ‘Strangers’ ook niet ontbreken in deze lijst met tv-tips. Deze uitstekende reeks, die gemaakt werd door de mensen achter ‘The Missing’, volgt professor Jonah Mulray (John Simm). Hij krijgt op een dag te horen dat zijn vrouw is omgekomen bij een auto-ongeluk in Hongkong. Maar wanneer de man daar aankomt, doet hij een mysterieuze ontdekking die z’n wereld op z’n kop zet...