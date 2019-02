TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Truth Will Out’, 20u35 op Canvas

Omdat het op zaterdagavond al eens spannend mag worden, programmeren ze bij Canvas de uitstekende Zweedse psychologische thrillerserie ‘The Truth Will Out’. Daarin volgen we inspecteur Peter Wendel. Hij moet op zoek naar een seriemoordenaar, maar hij wordt op alle mogelijke manieren tegengewerkt in z’n queeste. Of VAB ook onderweg is om deze pech op te lossen, moet u zelf maar uitzoeken vanaf 20u35.

‘Money Monster’, 20u25 op VTM

‘Geld maakt niet gelukkig’, moeten de mensen achter ‘Money Monster’ ongetwijfeld gedacht hebben. Begrijpelijk ook, want in deze film volgen we Lee Gates (George Clooney), een bekende televisiepresentator die dankzij zijn beleggingstips ook nog eens bekend staat als de beursgoeroe van Wall Street. Wanneer Kyle Budwell (Jack O’Connell) door een tip van Lee al zijn geld verliest, besluit hij om Gates en z’n team te gijzelen...

‘Suicide Squad’, 20u25 op Vier

Of het de beste verfilming is uit de ‘DC Comics’-stal laten we even in het midden, maar wij zijn wel fan van Margot Robbie als de compleet losgeslagen Harley Quinn in ‘Suicide Squad’. Zij moet - samen met haar kompanen - de wereld redden van de ondergang in ruil voor strafvermindering. Allez bon, zo’n beetje de klimaatspijbelaars, maar dan met celebs.

‘Hidden’, 22u55 op NPO 2

Ja, wij zijn fan van Britse misdaadseries. En zeker als ze zich afspelen in Wales, want het taaltje maakt alles toch net een tikkeltje specialer.Dus ja, wij zijn erg blij dat de Nederlandse zender NPO 2 ons de kans geeft om te genieten van Hidden (Craith), een uitstekende Welshe detectivereeks. Het verhaal draait rond de vondst van het lijk van Mali Pryce, een jonge vrouw die al jaren vermist was...

‘Mayans M.C.’, 23u40 op BBC 2

Ben jij een grote fan van ‘Sons of Anarchy’? Dan zal je ongetwijfeld ook smullen van ‘Mayans M.C.’, een soort spin-off van eerstgenoemde. ‘Mayans MC’ draait immers om een motorbende - de Mayans, voor alle duidelijkheid - die na een lange vijandschap uiteindelijk een bondgenoot wordt van de ‘Sons of Anarchy’. De actie vindt dit keer weliswaar niet plaats in Charming, maar in het fictieve grensstadje Santo Padre en draait rond de wraakzuchtige Ezekiel Reyes (J.D. Padro), die na z’n gevangenisstraf een plaatsje in de Mayans wil. Dat daar wel wat geweld aan te pas komt, had u ongetwijfeld zelf al kunnen bedenken.