TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 16 juni IDR

16 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Absentia S2', vanaf vandaag op Play & Play More

Toen in 2016 de stekker uit de speurneuzenreeks ‘Castle’ werd getrokken, vonden wij dat vooral erg omwille van Stana Katic, de actrice die Castles partner Beckett vertolkte. Gelukkig bleef Stana niet bij de pakken zitten, en pakte ze de hoofdrol in ‘Absentia’. Daarin vertolkt ze de rol van Emily Byrne, een FBI-agente die op het spoor was van een seriemoordenaar, maar dan plots spoorloos verdwijnt. Zes jaar later duikt Emily opnieuw op, maar ze heeft geen idee wat er de voorbije jaren met haar gebeurd is. Spannend, zegt u? Dat dachten ze bij Telenet ook, want daar kan je vanaf vandaag het tweede seizoen bekijken!

‘Fyre Fraud’, 23u05 op Canvas

Voor wie er nog aan twijfelde: er komt meer bij een festival kijken dan je denkt. En wanneer je daar geen rekening mee houdt, kan het al eens serieus mislopen. Denk maar aan het recente debacle met Fyre Festival. Dat moest een luxueus evenement worden op de Bahama’s, maar draaide uit op een complete ramp. Wij hebben ons lesje in ieder geval geleerd en zullen deze zomer twee keer nadenken voor we zeuren over de prijs van een festivalpintje. Wij hebben tenminste bier, you know.

‘The Good Doctor’, 23u op VTM

We weten het: deze reeks werd al eerder uitgezonden. En doorgaans werkt een re-run van een serie gigantisch op onze zenuwen, maar in het geval van ‘The Good Doctor’ is dat - gelukkig - niet zo. De reeks draait rond de autistische arts shaun Murphy (Freddie Highmore) die naar een hoog aangeschreven ziekenhuis trekt om daar zijn specialisatie tot chirurg af te ronden. Dat daar wel ‘t een en ‘t ander bij komt kijken, had u ongetwijfeld zelf al door.

‘White Chicks’, 22u25 op CAZ

Old, but gold. Da’s wel het minste dat je van ‘White Chicks’ kan zeggen. Deze prent dateert van 2004, maar laat ons tot op de dag van vandaag nog steeds in lachsalvo’s uitbarsten. En da’s niet alleen dankzij de acteerprestaties van hoofdrolspelers Shawn en Marlon Wayans, maar ook dankzij het hilarische verhaal. Na een mislukte undercoveractie krijgen FBI-agenten Kevin en Marcus Copeland nog een kans om zich te bewijzen. Ze moeten de steenrijke socialites Britanny en Tiffany Wilson naar een feestje begeleiden. Maar omdat de heren er écht niet gerust in zijn, besluiten ze om letterlijk in de huid te kruipen van deze ‘white chicks’...