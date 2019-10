TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 21 oktober IDR

21 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘ Sex and the City ’, vanaf vandaag op Play

De reeks mag dan wel ontstaan zijn in ‘Sex and the city’, toch blijft deze iconische reeks rond Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en haar eveneens single vriendinnen in New York ook vandaag de dag nog overeind. Wij zijn dan ook blij dat ze ons bij Telenet nog eens de kans geven om deze leutige reeks te herontdekken. Bedankt hé!

‘Belpop: De Mens’, 21u20 op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop’, waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Nadat het eerder de beurt was aan Joost Zweegers en de AB, wordt deze week de Nederlandstalige rockgroep De Mens in de bloemetjes gezet.

‘Boer zkt vrouw: de wereld rond’, 20u35 op VTM

Miserie miserie miserie voor horseman Stephan deze week in ‘Boer zkt vrouw: de wereld rond’, want het botert niet helemaal tussen de vrouwen die hij gekozen heeft. Nu ja, hopelijk komen daar geen (dierlijke) kindjes van, zoals dat bij boer Gerard wél het geval was vorige week...

‘De Rechtbank’, 20u35 op Vier

Deze docureeks zit vandaag helaas alweer aan haar laatste aflevering, maar gelukkig is ook deze week is onze persoonlijke favoriet - Geert Vandaele van de politierechtbank in Veurne (de rechter op de bovenstaande foto, jawel) - van de partij.

‘The Big Bang Theory S12’, 20u10 op Q2

Eerlijk? Wij weten niet zo goed wat we met ons leven aan moeten sinds bekend raakte dat ‘The Big Bang Theory’ er na het twaalfde seizoen mee stopt. Enerzijds zijn we dus blij dat Q2 ons de kans geeft om vanavond aan die laatste reeks te beginnen, maar we zijn ook triest omdat we beseffen dat het binnenkort onherroepelijk gedaan is met de avonturen van Sheldon, Penny, Leonard en de rest van de bende...