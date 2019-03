TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 10 maart IDR

10 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Twee tot de zesde macht’, 20u op Eén

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (weliswaar op 8 maart, maar kom) laat ‘Twee tot de zesde macht’ zich vanavond van z’n meest vrouwvriendelijke kant zien en bestaat het deelnemersveld en het publiek alleen uit vrouwen. Of Jeroen Meus z’n mannetje zal staan tussen al dat vrouwelijk geweld, ontdek je vanaf 20u op Eén.

‘Undercover’, 21u05 op Eén

Wie na de vrouwelijke invasie bij ‘Twee tot de zesde macht’ geen energie meer heeft om van zender te veranderen, kan gewoon naar Eén blijven kijken en genieten van ‘Undercover’. Daarin maakt Bob (Tom Waes) handig gebruik van het conflict tussen Ferry (Frank Lammens) en Jurgen (Kevin Janssens) om terug bij Ferry in de gunst te komen...

‘Café De mol’, 19u50 en 21u05 op VIER

Wél lui, maar geen zin om een overdaad aan vrouwen of een politieserie te checken? Dan kan je ook afstemmen op VIER. Zij gaan vanavond van start met het zevende seizoen van ‘De Mol’, en dat laten ze naar goede gewoonte in - en uitleiden door ‘Café De Mol’. Dit jaar zijn Elodie Ouedraogo en Gilles Van Bouwel de presentatoren. Voor de eerste aflevering krijgen ze ex-mol Pieter over de vloer.

‘De mol’, 20u op Vier

Voor het eerst begint ‘De Mol’ - dat zich dit keer afspeelt in Vietnam - zonder mol. Hij of zij zal die rol dus zonder enige voorbereiding moeten opnemen. Benieuwd wat daar het resultaat van is...

‘Taken’, 22u40 op Q2

Heb je na ‘De Mol’ toch nog nood aan een portie spanning en sensatie? Stem dan om 22u40 af op Q2. Zij zenden immers de laatste aflevering uit van het tweede seizoen van de Frans-Amerikaanse thrillerserie ‘Taken’. En daarin draait het rond een daad van biologisch terrorisme. Of de mandarijntjes die al vijf weken op ons bureau liggen te beschimmelen ook een gastrol wisten te versieren, ontdek je vanaf 22u40.