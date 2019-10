TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 26 oktober IDR

26 oktober 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Wat Een Jaar’, op 20u15 VTM

Laat je terug meevoeren naar 1988 in ‘Wat Een Jaar’, gekke pruiken en gieren BV’s, je kent het recept!

‘Alleen Elvis blijft bestaan’, 22u20 op Canvas

Hij werd onlangs wel vijftig, toch zit er nog geen spatje sleet op muzikant Daan Stuyven. Niet meer dan logisch dus dat Thomas Vanderveken Daan vroeg om het nieuwe seizoen van ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ op gang te trappen. Dat verloopt nog steeds volgens de geijkte formule: er ontstaat een gesprek aan de hand van een aantal beeldfragmenten die door de gast (in dit geval Stuyven dus) gekozen worden.

‘Minions’, 20u30 op Q2

Wil jij vandaag je innerlijke kind bovenhalen en eens ongestoord genieten van een animatiefilm? Zap dan om 20u30 snel naar Q2, want zij zenden ‘Minions’ uit, de geestige prequel op de ‘Despicable Me’-films. Daarin volgen we de Minions - duh - in hun zoektocht naar de meest ambitieuze schurk.

‘Cobain’, 23u15 op NPO 2

Eerlijk is eerlijk: wij dachten aanvankelijk dat dit een film was over Kurt Cobain, de zanger van Nirvana die zelfmoord pleegde. We waren aanvankelijk een beetje teleurgesteld, maar dat ebde snel weg toen we ‘Cobain’ bekeken. Een rauw drama waarin een rol is weggelegd voor ‘Bake Off Vlaanderen’-presentator Wim Opbrouck als surrogaatvader van Cobain, een 15-jarige jongen die probeert om z’n problemen de baas te blijven...

‘Pose’, 23u20 op BBC 2

Zin in een serie die je meeneemt in de tijd? Dan ben je bij Netflix-pareltje ‘Pose’ aan het juiste adres. Vanaf 30 oktober staat het hele tweede seizoen integraal op de streamingdienst, maar wie vanavond al graag de eerste twee afleveringen wil bekijken kan ook afstemmen op BBC 2. De reeks maakt nu een tijdssprongetje naar de jaren ‘90, waarin het fenomeen van ‘vogueing’ - het aannemen van poses op dansmuziek - steeds meer navolging krijgt. Enkele weken geleden ging Billy Porter - voor z’n rol in ‘Pose’- trouwens met de Emmy voor ‘beste acteur in een dramaserie’ lopen.

‘The Hunger Games: Mockingjay Part One’, 21u40 op VTM

Vandaag en morgen kan je op VTM nog eens meegenieten van de laatste twee avonturen van Katniss Everdeen in ‘The Hunger Games: Mockingjay Part 1' én zondag ook ‘Part 2'!

‘Beestig’, 18u15 op VTM

Dierenarts Joshua en zijn schattige beestenboel zijn terug! Hoe wordt een kat bekend op Instagram? En welke huisdieren hebben bekende Vlamingen? Je komt er meteen achter.