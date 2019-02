TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

‘Pano praat met prins Laurent’, 21u25 op Een

Ja, hij is het ‘enfant terrible’ van het Belgische koningshuis, maar dat vinden wij juist fijn aan prins Laurent. Of het ook altijd terecht is wat de 55-jarige prins te vertellen heeft laten we gemakshalve even in het midden, maar ‘t staat wel als een paal boven water dat monseigneur opkomt voor de dingen waarin hij gelooft. Zoals toen de prins onlangs een brief schreef aan premier Michel, waarin hij klaagde dat de regering hem niet geholpen heeft om het geld van zijn vzw te recupereren. Geld dat hij tegoed heeft van Libië - van de overleden eerste minister kolonel Khaddafi, dus. Dat zit Laurent van België begrijpelijkerwijze hoog en daarom wilde hij graag eens zijn kant van het verhaal vertellen. Wij zijn alvast benieuwd!

‘Manson: The Lost Tapes’, 22u05 op Canvas

Niet dat we er zelf aan denken om bij een sekte te gaan, maar we zijn wel gefascineerd door de mannen en vrouwen die hun lot in handen leggen van een of andere zelfverklaarde profeet. Een van de meest beruchte goeroes is ongetwijfeld de Amerikaan Charles Manson. In ‘Manson: The Lost Tapes’ krijg je meer inkijk in zijn brein. Geloof ons: ‘t is enger dan eender welke griezelfilm...

‘De luizenmoeder’, 20u35 op VTM

Eerlijk is eerlijk: wij zijn al aan het uitkijken naar de zomerfestivals. In ons hoofd is Kerstmis dan ook nog erg veraf. Maar niet op basisschool Den Akker’, waar ‘De luizenmoeder’ zich afspeelt. Daar zijn we deze week getuige van het jaarlijkse kerstfeest, dat volledig uit de hand loopt...

‘Gent West’, 21u35 op Vier

Geen zin om de avonturen van prins Laurent (zie hierboven) te volgen? Dan kan je gelukkig ook op Vier afstemmen, waar ze vanaf 21u35 alweer een aflevering van ‘Gent West’ uitzenden. Daarin komt Patsy (Veerle Dobbelaere) - de handlangster van de vermoorde Kat Jacobs (Gilda De Bal) - opnieuw in de gevangenis terecht. En dat is niet naar de zin van Sam (Charlotte Anne Bongaerts), die Patsy ervan verdenkt haar drughandeltje te willen ondermijnen. Gelukkig kan Patsy’s vroegere aartsrivale Véronique (Ruth Becquart) voorkomen dat de ‘nieuwbakken’ bajesklant hard wordt aangepakt door de bende van Sam. Al doet Veronique dat uiteraard niet zonder bijbedoelingen...