TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 18 januari

18 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘1 jaar gratis’, 20u50 op Eén

Een quiz waarbij de winnaar het netto jaarloon krijgt van de meest verdienende deelnemer, dat is nog steeds het uitgangspunt van ‘1 jaar gratis’. Die quiz werd indertijd gepresenteerd dor Herman Van Molle en zijn assistente Katja Retsin, maar voor de gepimpte versie mag Thomas Vanderveken de honneurs waarnemen.

‘Beverly Hills Cop’, 22u40 op VTM

Zin in een geweldig grappige actiekomedie? Look no further, want VTM zendt om 22u40 uur het eerste deel van ‘Beverly Hills Cop’ uit. Daarin volgen we de avonturen van de grofgebekte agent Axel Foley (Eddie Murphy). Wanneer zijn goede vriend Mikey vermoord wordt, trekt Axel in z’n eentje op onderzoek uit. Zijn speurtocht naar de moordenaar brengt hem naar een kunsthandelaar in Beverly Hills. Hoe dat afloopt? Daarvoor zal je moeten kijken, want wij verklappen het lekker niet.

‘Legally blonde’, 20u35 op Vijf

Mag het allemaal wat blonder? Dan is er ook ‘Legally blonde’ op Vijf. Daarin volgen we Elle Woods (Reese Witherspoon), die door haar vriendje gedumpt wordt omdat ze te dom zou zijn. Ze besluit wraak te nemen en volgt haar ex naar Harvard, waar ze ook aan een rechtenstudie begint. Toegegeven: wij hebben deze film al meermaals gezien, maar wij blijven gniffelen met de avonturen van Elle!

‘Birdman’, 00u00 op BBC 2

Kunnen een quiz, een actiekomedie en de avonturen van een intellectueel uitgedaagde blondine je allemaal gestolen worden? Goed nieuws, want dan kan je ook naar ‘Birdman’ kijken. Daarin draait alles rond Riggan Thomson (Michael Keaton), een aan lager wal geraakte acteur. Deze prent wist vier Oscars te versieren, en da’s helemaal terecht, als je het ons vraagt!