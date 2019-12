TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 31 december IDR

31 december 2019

20u11 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Down the snow’, 21u20 op Een

Ook dit jaar ondernamen ‘Down the road’-presentator Dieter Coppens en Kevin, een van de sterren uit het programma, een wandeltocht voor het goede doel. Ze kozen dit jaar voor GimmeShelter, een vzw die zich inzet voor daklozen. Het verslag van die lifttocht is vanaf 21u20 te bekijken op Een.

‘Kamal Kharmach: mag ik even?’, 21u50 op Canvas

Vorig jaar stopte Michael Van Peel - na tien jaar - met zijn eindejaarsconferences. En dus was er een grote leemte te vullen. Comedian Kamal Kharmach waagt vanavond een poging. Of hij ook zo snedig uit de hoek zal komen als Van Peel, ontdek je vanaf 21u50 op Canvas

‘Concert Niels Destadsbader - boven de wolken’, 22u35 op VTM

Wil jij liever de overgang van Oud naar Nieuw inzetten met Niels Destadsbader? Dan moet je bij VTM zijn, want zij zenden een weergave uit van het concert dat de Deerlijkse chouchou eerder deze maand haf in het Antwerpse Sportpaleis.

‘Castle’, 19u35 op Vijf

Eerlijk? Wij zijn grote fans van ‘Castle’, de Amerikaanse misdaadserie die in 2009 haar debuut kende. En bij Vijf willen ze ons dit jaar laten afsluiten met een fijne kijkbuiservaring, want ze starten helemaal opnieuw met de serie. Daarin leren we Rick Castle (Nathan Fillion) kennen, een schrijver die dankzij z’n vriendschap met de burgemeester van New York mee moorden mag helpen oplossen met de politie...

‘Dame Edna rules the waves’, 22u05 op BBC 1

Wuif jij het jaar liever in (travestie)stijl uit? Dan moet je afstemmen op BBC 1, want daar neemt Barry ‘Dame Edna’ Humphries de honneurs waar. Verschillende bekende gasten zorgen voor extra vertier. Fijn nieuwjaar alvast!