TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 11 juni IDR

11 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De Columbus’, 20u40 op Eén

Vorig jaar konden we al een eerste keer kennismaken met ‘De Columbus’, de reportagereeks van Wim Lybaert waarin hij er telkens met een andere gast op uit trekt in zijn tot mobilhome omgebouwde bus. Het lijkt dan ook amper te geloven dat Wim ondertussen al bijna een punt mag zetten achter het tweede seizoen. Nadat vorige week nobele onbekende Laurens Vanhulle mee op pad mocht met Wim, is het nu de beurt aan NVA-coryfee Jan Peumans. Of dat ook leuke televisie oplevert, ontdekt u vanaf 20u40 op Eén!

‘Baptiste’, 21u30 op Eén

Meer zin om Barbara Sarafian, Boris Van Severen en tal van andere toppers aan het werk te zien in een internationale spin-off van ‘The Missing’? Stem dan om 21u30 zeker af op Eén, want zij zenden vanavond de laatste aflevering van ‘Baptiste’ uit. Zie, dat vinden wij nu jammer!

‘Shades of Blue’, 23u10 op VTM

Wie liever ‘Jenny from the block’ ziet acteren, kunnen we dan weer ‘Shades of Blue’ aanraden. VTM zendt vanavond de eerste aflevering van het derde (en laatse) seizoen uit van deze politiereeks waarin JLo de rol van agente Harlee Santos op zich neemt.

‘Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back’, 20u40 op Vitaya

Ben jij in het diepste van je ziel in feite een onverbeterlijke ramptoerist(e)? Dan moet je om 20u40 naar Vitaya kijken. De Britse kok en fulltime brulboei Gordon Ramsay probeert daar in ‘Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back’ immers om op een dag tijd een restaurant in moeilijkheden weer succesvol te maken. Dat er geroepen en getierd wordt, zal ongetwijfeld niet verbazen.