TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 19 maart IDR

19 maart 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Amy Schumer: Growing’, vanaf vandaag op Netflix

Zijn grappige vrouwen nu wel of niet een fenomeen zoals Yeti’s of het monster van Loch Ness? Wij gaan er ons niet over uitspreken, maar op Netflix doet de Amerikaanse deerne Amy Schumer alvast een poging om de kijkers met ‘Amy Schumer: Growing’ te overtuigen van haar komisch potentieel.

‘Studio Tarara’, 20u35 op VTM

Nu Ricky (Koen De Graeve) dik tegen z’n zin in een afkickkliniek verblijft, zit er voor ‘Studio Tarara’-producer Christine (Janne Desmet) niets anders op dan de omstreden acteur Jean Van Hoof (Peter Van den Begin) terug te halen voor de Levenslijn-benefietshow van het sketchprogramma. Zelfs kleedster Babs (Lauren Versnick) wordt ingeschakeld om mee te acteren...

‘Faroek Live’, 21u35 op VTM

Gerechtsjournalist Faroek Özgünes probeert vanaf vanavond in het tweede seizoen van ‘Faroek Live’ alweer om misdaden op te lossen, met hulp van de kijkers. Faroek praat hiervoor ook met slachtoffers, getuigen en allerhande wetsdienaars om zo dé ultieme tip te verzamelen die kan leiden naar de oplossing van een misdrijf. Top!

‘André Hazes: Ik haal alles uit het leven’, 20u35 op Vijf

Geen zin in een grappige vrouw, een dramareeks of in het oplossen van misdaden? Dan kan je nog altijd kijken naar de docureeks rond André Hazes Jr - de zoon van de overleden Nederlandse volksheld André Hazes, jawel. Daarin kan je vanavond zien hoe André en z’n partner Monique aan de aankleding van hun nieuwe woning beginnen. Ondertussen is André ook nog steeds druk in de weer met z’n kerstalbum. We weten het nu wel zeker: er zijn geen vastomlijnde seizoenen meer.

‘Eus in Medialand’, 21u10 op NPO 2

We zeiden het vorige week al: wij zijn al fan van de Nederlands-Turkse documentairemaker Ozcan Akyol sinds hij voor ‘De neven van Eus’ - z’n vorige docureeks - naar Turkije trok. Akyol, die geboren is in Nederland en daar ook opgroeide, onderzocht toen hoe snel Turkije aan het veranderen was. Het leverde niet alleen uitstekende televisie op, Ozcan mocht er - helaas - ook doodsbedreigingen voor ontvangen omdat hij ook de minder fraaie kanten van de Turkse samenleving belichtte. Niet dat het hem tegenhoudt om moeilijke thema’s aan te kaarten, integendeel. In de tweede aflevering van ‘Eus in Medialand’ gaat Ozcan op stap met YouTube-ster Kalvijn en verbaast hij zich over de opkomst van peuterinfluencers.