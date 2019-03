TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 6 maart IDR

06 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Eviva España’, 20u40 op Een

Reportagemaakster Annemie Struyf trok een jaar lang door Spanje, waar ze enkele landgenoten opzocht die daar een nieuw bestaan proberen op te bouwen. In de laatste aflevering - die vanavond wordt uitgezonden - is Annemie terug in België. Tot haar verrassing treft ze zowel Sarah en Debby als Birgit en Raf opnieuw in Vlaanderen aan. Zijn ze definitief terug of is er iets anders aan de hand? Annemie vist het vanaf 20u40 uit voor ons.

‘Misdaaddokters’, 21u20 op Canvas

Ja, wij prijzen hier iedere week ‘Misdaaddokters’ aan. Niet omdat we aandelen hebben in de openbare omroep, maar wel omdat we vinden dat Gilles De Coster een fantastische serie heeft gemaakt. Deze week gaat Gilles in gesprek met gerechtspsychiaters. De Coster wil weten hoe moeilijk het is om te oordelen of iemand toerekeningsvatbaar is of niet...

‘Huizenjagers’, 19u40 op Vier

Wie ons een béétje kent, die weet dat wij ons op tijd en stond al eens durven te zwelgen in onze plaatselijke frituur. Maar da’s nog altijd heel wat vlezekes minder dan de ‘Balense reus’, het monumentale vreetfestijn van snackbar ‘Broodjeshoek’ in Balen. Omdat ze heel wat dappere magen over de vloer krijgen, willen uitbaters Annelies en Marc graag verhuizen naar een groter pand in Geel. Of de drie geselecteerde makelaars het duo kunnen helpen, ontdek je vanaf 19u40!

‘Gent West’, 21u35 op Vier

De vete tussen Véronique (Ruth Becquart) en de familie Jacobs loopt steeds verder uit de hand. Zo kreeg Véroniques blokgenote Patsy (Veerle Dobbelaere) in de vorige aflevering de opdracht om véronique uit de weg te ruimen. Maar daar heeft Patsy het erg moeilijk mee. Omdat ze geen uitweg ziet, probeert ze zelfmoord te plegen...

‘MotherFatherSon’, 22u op BBC 2

Je zou het misschien niet verwachten, maar de 69-jarige acteur Richard Gere had tot ‘MotherFatherSon’ nog nooit een hoofdrol gehad in een televisiereeks. Al is het misschien maar goed ook dat Richard gewacht heeft, want met deze BBC-reeks heeft hij direct een toprol beet. De Amerikaanse superster kruipt in de huid van Max, die de baas is van een krantenbedrijf. Hij geeft z’n zoon Caden (Billy Howle) de leiding over de Britse poot, maar de combinatie met diens destructieve levensstijl is uiteraard geen goed idee...