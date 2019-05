TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 31 mei IDR

31 mei 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Rundskop’, 23u50 op VTM

We zouden hier heel der epistels kunnen neerpennen waarom u vanavond zeker naar ‘Rundskop’ moet kijken, maar in feite hebben we maar twee woorden nodig om u te overtuigen: Matthias. Schoenaerts.

‘Het eeuwige leven van Jan Mulder’, 22u25 op NPO 1

Stel dat je nooit zou sterven, hoe zou je leven er dan uitzien? Een mooie filosofische vraag op vrijdag, maar wel eentje waar wij het antwoord op moeten schuldig blijven. Gelukkig heeft Jan Mulder de voorbije weken wel geprobeerd om daar een antwoord op te vinden. Vanavond mag de voormalige topvoetballer nog een keertje z’n kennis etaleren.

‘Three wives, one husband’, 21u15 op NPO 3

Vier vrouwen en vijftig kinderen. Voor ons komt dat neer op de definitie van de hel (Gezaag! Meer gezaag! Stinkende pampers! Jengelende kinderen!), maar er zijn ook mensen die dat klaarblijkelijk de perfectie zelve vinden. Zoals de Amerikaanse mormoon Chris, die hier geflankeerd wordt door z’n huidige drie vrouwen. Allez Chris, nog even en ge zijt er!

‘The Graham Norton Show’, 23u35 op BBC 1

Mensen die ons een beetje kennen, die weten dat wij een zwak hebben voor acteur David Tennant, de enige acteur die we geloofwaardig vonden als Doctor Who. En dus is het ook logisch dat we straks met veel plezier afstemmen op ‘The Graham Norton Show’, waar de Schot komt opdraven. Oh ja: er zijn ook andere mensen te gast.