TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 6 januari IDR

06 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Tussen oorlog en leven’, 20u40 op Een

Rudi Vranckx is al dertig jaar oorlogsjournalist en probeert op die manier de ellende aan de frontlinie tot in de Vlaamse huiskamers te brengen, en dat is ook in ‘Tussen Oorlog en Leven’ niet anders. Wat dit programma dan wel zo uniek maakt? Voor het eerst in zijn carrière neemt Rudi drie weken lang twee BV’s mee naar een conflictgebied. Vanavond bijten Joris Hessels - bekend van Radio Gaga - en ‘De Twaalf’-acteur Dominique Van Malder de spits af. Ze gaan met Vranckx naar Irak, een land waar de oorlogsreporter al vaak geweest is.

‘Procureurs’, 21u20 op Canvas

We hebben hier al lof gezongen over ‘Strafpleiters’ en ‘Misdaaddokters’, de vorige reportagereeksen van Gilles De Coster. En jawel, dat gaan we ook doen voor ‘Procureurs’, waarin Gilles praat met procureurs of parketmagistraten. Zij vertellen hoe ze zich vastbijten in het strafonderzoek, terwijl De Coster probeert om door te dringen in hun ziel. Straffe televisie? We dachten het wel!

‘Winteruur’, 23u45 op Canvas

‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer durven we daar wel een klein beetje aan te twijfelen, want niemand minder dan Sociaal Incapabele Michiel komt langs. Wij zijn alvast benieuwd wat hij komt declameren en hoe vaak hij erin slaagt om zijn grote liefde Belle Perez te vermelden...

‘Hoe zal ik het zeggen?’, 20u35 op VTM

Er was even twijfel of er nog een derde seizoen kwam van de verborgencamerashow, aangezien presentator Jens Dendoncker ondertussen ook zélf een bekend gezicht is. En da’s niet zo handig als je nietsvermoedende mensen wil foppen, zo blijkt. Gelukkig konden bedenker Tim Van Aelst en zijn ploeg toch nog genoeg nietsvermoedende Vlamingen vinden. Zo maakt Jens vanavond komaf met de rommelige auto van Olga Leyers...

‘Ladhood’, 23u35 op BBC 1

Een zesdelige sitcom over ‘laddism’, een Britse subcultuur die geassocieerd wordt met jonge mannen en hun voorliefde voor drinken, agressie en seksisme. Klinkt als een doordeweekse vrijdagavond op café dus.