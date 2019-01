TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

07 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dertigers’, 22u op Een

‘Van Gils en Gasten’ wordt tot eind februari in de kast gestopt, maar dat wil niet zeggen dat er op Een in tussentijd niets te beleven valt. Integendeel, want de zender start met ‘Dertigers’, een soort ‘W817' voor volwassenen. Daarin volgen we het wel en wee van zes dertigers, die elkaar hebben leren kennen tijdens hun studententijd...

‘Hoe zal ik het zeggen?’, 20u35 op VTM

Vanavond neemt comedian Jens Dendoncker opnieuw bekende en onbekende Vlamingen te grazen in het met een Emmy bekroonde ‘Hoe zal ik het zeggen?’. De BV die het deze week hard te verduren krijgt is niemand minder dan Laura Tesoro. En dat mag je gerust letterlijk nemen, want Laura blijft in tranen achter door de prank van Jens en haar BFF Ellen...

‘Meisje van plezier’, 20u35 op Vijf

Kijk jij graag naar Nederlands gesproken series én vind je Angela Schijf - de echtgenote van Tom Van Landuyt - een topactrice? Dan moet je ‘Meisje van plezier’ zeker bekijken. Angela speelt er Nadine, een vrouw die altijd haar gezin op de eerste plaats zette. Tot ze ontdekt dat haar man vreemdgaat. Nadine hervindt haar onafhankelijkheid door aan het werk te gaan als luxe escort.

‘Escape from New York’, 20u40 op CAZ

Meer zin in een onvervalste cultflim? Dan moet je om 20u40 bij CAZ zijn. Zij zenden immers ‘Escape from New York’ uit, de film waarin Kurt Russell in de huid kruipt van de oneindig coole bad boy Snake Plissken. Het verhaal? Heel Manhattan is in de toekomst een zwaarbewaakte gevangenis geworden, waar ook Snake naartoe werd gestuurd. Tot het vliegtuig van de president uitgerekend boven Manhattan neerstort en Snake plots de opdracht krijgt om de president te redden.