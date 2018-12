TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

11 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Die Huis’, 20u40 op Een

In alweer de voorlaatste aflevering van reportagereeks ‘Die Huis’ ontvangt Eric Goens dit keer Margriet Hermans. Daarin getuigt de 64-jarige mediamadam over haar moeilijke leven. Zo moest Margriet zich door twee depressies worstelen en ondernam ze ook twee keer een zelfmoordpoging. Geloof ons: dit is een uur lang beklijvende televisie.

‘Van Rossem’, 20u35 op Vier

Eerlijk? Wij vinden het jammer dat reportagemaker Peter Boeckx besliste om het leven van Jean-Pierre Van Rossem in amper twee afleveringen te vertellen. Door die beslissing krijgen we vanavond bijgevolg ook alweer de laatste aflevering te zien van ‘Van Rossem’. Wij hopen dan ook dat Boeckx snel met een nieuwe, minstens zo boeiende reeks op de proppen komt!

‘No Strings Attached’, 20u35 op Q2

Wil jij liever languit in de zetel liggen en genieten van een romantische komedie? Dan heeft Q2 met ‘No Strings Attached’ een uitstekende oplossing in de aanbieding. In die film volgen we de avonturen van Emma (Natalie Portman) en Adam (Ashton Kutcher). Zij lopen elkaar af en toe tegen het lijf en belanden uiteindelijk samen in bed. Ze willen echter geen van beiden een relatie... Of toch?