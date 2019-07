TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 25 juli IDR

25 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Hable con ella’, 21u05 op Canvas

Regisseur Pedro Almodovar en de liefde: ‘t is geen gemakkelijk huwelijk, om in de terminologie te blijven. In ‘Hable con ella’ draait het verhaal rond twee vrouwen die in coma belanden. Allez, ‘t is te zeggen: rond hun mannen, die dankzij de comateuze toestand van hun vrouwen vrienden worden.

‘ Met Vier in Bed ’, 21u45 op VTM

We kunnen het amper geloven, maar vanavond is het alweer de laatste aflevering van het tiende seizoen van ‘Met vier in bed’. Inge en Kris van ‘Casa do Carvalho’ aan de Portugese Zilverkust mogen deze editie afsluiten. Vijf bedjes!

‘Patti Cakes’, 22u20 op CAZ

De liefdesbaby van ‘Iedereen beroemd’ en ‘8 Miles’: zo kan je het Amerikaanse muzikale drama ‘Patti Cakes’ het best omschrijven. Het verhaal draait rond de zwaarlijvige Patricia (Danielle Macdonald) die dolgraag rapster wil worden. Uiteraard is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het levert wél een amusante film op!