TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 26 december

26 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘You S2', vanaf vandaag op Netflix

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf vandaag kan je opnieuw genieten van de veelbesproken serie ‘You’. Netflix lost immers het tweede seizoen, waarbij de moordlustige, stalkerige Joe Goldberg (Penn Badgley) nog steeds de hoofdrol opeist. Zal hij dit seizoen wel gelukkig worden of loopt het toch weer verkeerd af? Bingen maar!

‘Wim Helsen: er wordt naar u geluisterd’, 22u05 op Canvas

Hoera! Veel Wim Helsen vanavond op Canvas! Daar zenden ze immers niet alleen ‘Winteruur’ uit, maar ook ‘Er wordt naar u geluisterd’. Dat is Wims vijfde cabaretvoorstelling en daarin geeft hij gestalte aan een zenuwachtige begrafenisondernemer. Die moet onverwacht inspringen voor een collega, terwijl hij zelf gewoonlijk alleen achter de schermen werkt. Dat betekent nerveuze verhaspelingen, pijnlijke versprekingen en ongewild ongepaste opmerkingen.

‘Alice through the looking glass’, 20u35 op Q2

Het donkere vervolg op ‘Alice in wonderland’! Voila, nu bent u ook weer mee.

‘The show must go on: the Queen + Adam Lambert story’, 22u45 op NPO 3

Na de dood van Freddie Mercury zaten de overige groepsleden van de legendarische Britse band Queen met de handen in het haar. Hoe vervang je immers een zanger die zo iconisch en getalenteerd is als Mercury? Het bleek - wat te verwachten viel - een ontzettend moeilijke opdracht in de praktijk, want de band versleet een heel arsenaal aan gastzangers. Tot ze op ‘American Idol’-winnaar Adam Lambert botsten. Hij treedt nu al enige tijd op met de Britten, en dus kon een docu over de huidige stand van zaken binnen de groep niet uitblijven. Hoe dan ook: they will rock you!