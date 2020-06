TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 10 juni IDR

10 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Het tweede gelaat’, 20u50 op Eén



‘Het tweede gelaat’ is de derde thriller van Jef Geeraerts uit de Vincke & Verstuyft-reeks die verfilmd werd, na ‘De zaak Alzheimer’ en ‘Dossier K.’ Daarin komt de vriendschap tussen politiemannen Vincke (Koen De Bouw) en Verstuyft (Werner De Smedt) stevig onder druk te staan. Voor de gelegenheid werd ook deze film in drie delen geknipt, waardoor er ook enkele extra scènes werden toegevoegd. Vanavond krijgt u het eerste deel te zien.

‘Axel opgelicht’, 21u35 op VTM

Eerlijk is eerlijk: in het diepst van onze gedachten (en zelfs niet eens zo diep) kamperen wij al wekenlang op een zonovergoten Thais strand met een cocktail in de hand. In werkelijkheid is dat natuurlijk helemaal niet waar, maar dankzij Axel Daeseleire kunnen we ons toch een beetje inbeelden dat we op vakantie zijn. En dat we afgeript worden waar we bij staan, want daar draait ‘Axel opgelicht’ tenslotte toch om. Misschien is in ons kot zitten toch zo erg nog niet.

‘Bake Off @ Home’, 21u30 op VIER

Het succesvolle VIER-programma Bake Off Vlaanderen werd de afgelopen maanden realiteit: tijdens de lockdown (her)ontdekte Vlaanderen het thuisbakken. Om dat pas verworven baktalent te omarmen, brengt VIER sinds vorige week woensdag ‘Bake Off @ Home’ in stelling, een gloednieuw programma waar de opmerkelijkste kandidaten uit de voorbije seizoenen van ‘Bake Off Vlaanderen’ bekend én onbekend bakkend Vlaanderen aanmoedigen om aan de slag te gaan in hun eigen keuken. Bij de bekende gezichten waagde Annelien Coorevits al haar kans, maar ook Xavier Taveirne, Bart Kaëll en Marleen Merckx mogen nog bewijzen wat ze in de keuken waard zijn. Als dat maar goed komt!

‘Vera’, 20u30 op NPO 1



Hoezo, alle tv-detectives zijn jong en sexy? Dan heeft u nog nooit van Vera Stanhope (Brenda Blethyn) gehoord, het hoofdpersonage van - jawel - ‘Vera’. Vanaf vanavond zendt NPO 1 nog eens het negende seizoen uit van deze reeks. Deze keer draait alles om het lijk van een veelbelovende studente forensische psychologie, dat wordt teruggevonden op een stortplaats...

‘The Royals’, 20u35 op Fox



Buckingham Palace, maar dan op steroïden. Voila, dat is zo ongeveer wat u kan verwachten van ‘The Royals’, een reeks over een fictieve koninklijke familie met Liz Hurley in de rol van mater familias.