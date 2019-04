TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 17 april IDR

17 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mortal Engines’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Wanneer de uitdrukking ‘het loopt op wieltjes’ iets té letterlijk wordt genomen, dan krijg je ‘Mortal Engines’. Althans, da’s toch wat wij denken dat er door het hoofd speelde van de makers van deze fantasyfilm. Het verhaal speelt zich immers af in een toekomst waarbij steden rondrijden op gigantische rupsbanden. Klinkt ridicuul? We weten het, maar desondanks die ietwat onnozele premisse is dit een aangenaam brokje vertier.

‘Wetsdokters’, 21u45 op VTM

Twee weken geleden maakten we ons nog vrolijk dat ‘Wetsdokters’ qua opzet nogal gretig leentjebuur leek te hebben gespeeld bij ‘Misdaaddokters’ op Canvas, maar dat gaan we niet meer doen. Gewoon, omdat we ons af en toe ook weten te gedragen. En ook omdat we ‘Wetsdokters’ een goed programma vinden. Zo vertelt wetsdokter Wim deze week over die keer dat het lijk van een jonge vader werd gevonden in een autokoffer. Dat die man daar waarschijnlijk niet zelf ingekropen was, had u zelf al wel kunnen bedenken zeker?

‘Gent West’, 21u35 op VIER

Vorige week was te zien hoe Véronique (Ruth Becquaert) ontsnapte uit de gevangenis van Gent West. In de laatste aflevering van dit seizoen wordt duidelijk dat Véronique nog steeds niet geklist is...

‘Exit’, 23u05 op NPO 2

Wat krijg je als je, na jarenlang extremisme en geweld, beslist om dat leven vol haat achter je te laten? Mensen die écht opteren voor de kracht van verandering, lijkt ons. Reportagemaakster Karen Winther zocht het in ‘Exit’ in ieder geval uit. En ja, dat leverde heel opmerkelijke portretten op.