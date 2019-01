TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

23 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Crazy Rich Asians’, vanaf vandaag op Play en Play More

Een filosofische overpeinzing op woensdag? Daar draaien wij onze hand niet voor om. Vandaag stellen we ons de vraag of de liefde makkelijker is als je rijk en slim bent. Gelukkig hoeven we het antwoord niet zelf te zoeken, want vanaf vandaag kan je op Play en Play More naar de romantische komedie ‘Crazy Rich Asians’ kijken, waarin precies dat een van de uitgangspunten is. De film werd dit awardseizoen al enkele keren genomineerd, en maakt ook op de SAG Awards (28 januari) kans om met meerdere beeldjes naar huis te gaan. Als je ’t ons vraagt: niet meer dan terecht!

‘De luizenmoeder’, 20u35 op VTM

Ja, wij zijn best blij dat we geen kinderen hebben. En zeker als we ons inbeelden dat de school en haar entourage uit ‘De luizenmoeder’ echt bestaan. Vanavond zendt VTM alweer de derde aflevering uit. Die draait rond Fleur, het dochtertje van Hannah (Lynn Van Royen). De kleine meid is jarig geweest en brengt daarom een traktatie mee voor haar klasgenoten. Zou leuk moeten zijn, denk je dan, maar da’s buiten het strenge schoolreglement gerekend. Om nog maar te zwijgen van al dat veganistische, lactose-intolerante, glutenvermijdende en ‘brood is de duivel’-gezwets!

‘Ocean’s Thirteen’, 20u35 op Vier

‘Een vos verleert z’n streken niet’, moeten ze bij het bedenken van de avonturen van Danny Ocean (George Clooney) gedacht hebben. En zo komt het dat we vanavond op Vier naar ‘Ocean’s Thirteen’ kunnen kijken. Deze keer zint Danny op wraak wanneer een van z’n vrienden door een casino-eigenaar wordt opgelicht (oh ironie...). En dus stelt Ocean weer een crew samen die dat desbetreffende casino flink wat duiten lichter moet maken.

‘The Losers’, 20u35 op Zes

Zin in een actiefilm met heel wat mooie mensen? Dan zit je vanavond goed bij Zes, want zij zenden vanaf 20u35 ‘The Losers’ uit. Daarin mogen onder andere acteurs Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans en Idris Elba zich van hun meest onverschrokken kant laten zien. De heren zijn immers allemaal lid van een CIA-eliteteam, dat in de Boliviaanse jungle zit om een drugsbaron te pakken...

‘Van God Los’, 20u25 op NPO 3

Toegegeven, bij ‘Van God Los’ denken wij in de eerste plaats aan dat nummer van rockgroep Monza. En dan denken we uiteraard ook aan Stijn Meuris, die tegenwoordig vooral furore maakt als hysterische relschopper en iPhone-terrorist. Je zou dan ook bijna vergeten dat ‘Van God Los’ tevens een uitstekende Nederlandse misdaadthriller uit 2003 is, waarbij het verhaal geïnspireerd is op de beruchte Bende van Venlo, de Nederlandse tegenhanger van ‘onze’ Bende van Nijvel.