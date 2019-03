TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 25 maart IDR

25 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Blind Getrouwd’, 20u35 op VTM

Ondertussen zijn Line en Victor, Annelies en Joris, Elke en Tim, Joke en Stijn en Jolien en Lenny al vijf weken met elkaar getrouwd. Naar ‘Blind Getrouwd’-normen een eeuwigheid, en dus komt het moment er ook aan waarop de koppels moeten beslissen of hun ‘I do’ al dan niet een ‘I don’t’ gaat worden. De ramptoerist in ons is al helemaal klaar voor het emotionele tranendal van vanavond!

‘Weg met ons ma’, 21u40 op VTM

Vanavond is het de beurt aan voormalig ‘Familie’-actrice Hilde De Baerdemaeker om samen met haar mama op reis te gaan voor ‘Weg Met Ons Ma’. De twee trekken naar Marokko, waar ze een erg avontuurlijke en emotionele reis beleven. Benieuwd? Zorg dan dat je op 21u40 hebt afgestemd op VTM!

‘Schatten van mensen’, 21u35 op Vier

Ook zo triest omdat ‘Stukken Van Mensen’ gedaan is? Niet getreurd, want VIER komt vanaf vanavond met de spin-off ‘Schatten Van Mensen’, waarin de kunsthandelaars zelf in de spotlights staan. Zo is vanavond onder andere te zien hoe experten Bie Baert en Boris Devis naar Frankrijk trekken. Daar hopen ze enkele unieke stuks op de kop te kunnen tikken.

‘Sinan zoekt de klas van Elias’, 22u15 op NPO 1

Sinan Can mocht dan wel geen hoge toppen scheren in de Nederlandse versie van ‘De Mol’, gelukkig is de reportagemaker wél goed in zijn vak. Getuige daarvan: de uitstekende, tweedelige documentaire ‘Sinan Zoekt De Klas Van Elias’. Daarin gaat Sinan - u raad het nooit - op zoek naar de klasgenoten van de 17-jarige Elias. Het had een ontzettend korte zoektocht kunnen zijn, ware het niet dat Elias zeven jaar geleden vanuit z’n geboortestad Aleppo - in Syrië dus - naar Nederland vluchtte.

‘Panorama: The Academy Schools Scandal’, 21u30 op BBC 1

Momenteel staat Amerika op z’n kop door het schandaal rond Hollywoodsterren die grof geld betaalden om hun kinderen op een prestigieuze universiteit binnen te krijgen. Maar zulke praktijken gebeuren heus niet alleen in the US of A, zo blijkt. Reportagemaakster Bronagh Munro onderzocht op welke manieren er in Britse scholen gefoefeld wordt door directies, leerkrachten én leerlingen...