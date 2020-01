TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 13 januari IDR

13 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Outsider’, vanaf vandaag op Play

Eerlijk? Wij hebben (om evidente redenen à la het einde van het weekend) een gruwelijke hekel aan maandag. Bij Telenet Play willen ze dat gevoel blijkbaar nog wat extra aanwakkeren, want daar is vanaf vandaag ‘The Outsider’ beschikbaar. Een verfilming van het gelijknamige boek van master of suspense Stephen King. Het verhaal draait rond een agent die een verdachte arresteert op verdenking van kindermoord, maar al snel moet vaststellen dat zowel het bewijs als de zaak niet zo duidelijk zijn als aanvankelijk gedacht...

‘Tussen oorlog en leven’, 20u40 op Een

Rudi Vranckx is al dertig jaar oorlogsjournalist en probeert de ellende aan de frontlinie tot in de Vlaamse huiskamers te brengen. En dat is ook in ‘Tussen Oorlog en Leven’ niet anders. Wat dit programma dan toch uniek maakt? Voor het eerst in zijn carrière neemt Rudi drie weken lang twee BV’s mee naar een conflictgebied. Na ‘Radio Gaga’-vrienden Joris Hessels en Dominique Van Malder is het deze week de beurt aan ‘Thuis’-actrice Katrien De Ruysscher en ‘De behandeling’-acteur Geert Van Rampelberg. Zij gaan met Vranckx naar Somalië, waar ze ontdekken waarom zoveel inwoners massaal hun land ontvluchten...

‘Procureurs’, 21u20 op Canvas

We hebben hier al lof gezongen over ‘Strafpleiters’ en ‘Misdaaddokters’, de vorige reportagereeksen van Gilles De Coster. En jawel, dat gaan we ook blijven doen voor ‘Procureurs’, waarin Gilles praat met procureurs of parketmagistraten. Na de straffe aflevering van vorige week vertellen de procureurs deze week welke zaken hen het meest zijn bijgebleven.

‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, 20u35 op VTM

Er was even twijfel of er nog een derde seizoen kwam van de verborgencamerashow, aangezien presentator Jens Dendoncker ondertussen ook zélf een bekend gezicht is. En da’s niet zo handig als je nietsvermoedende mensen wil foppen, zo blijkt. Maar dat het toch vaak prijs was, mag wel blijken uit de compilatie-aflevering van vanavond. Wij zijn alvast benieuwd of de geprankte Olga Leyers ook in het overzicht van de meest memorabele momenten werd opgenomen.

‘Four Weddings and a Funeral S1’, 20u35 op VIJF

We geven het grif toe: wij waren vroeger dol op de Britse romcom ‘Four Weddings and a Funeral’. Ondertussen is er door Amerikaanse creatievelingen een spin-offserie gemaakt. Daarin draait alles om Maya (Nathalie Emmanuel). Na een moeilijke periode vol liefdesverdriet reist ze naar Londen voorde bruiloft van haar beste vriendin. Daar ontmoet ze ook enkele vrienden van vroeger. Jolly good fun!