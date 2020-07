TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 20 juli IDR

20 juli 2020

16u00 6 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Marianne & Leonard: words of love’, vanaf vandaag op Telenet



Wat is de liefde als ze niet tragisch is? Het zou een retorische vraag zonder weerga kunnen zijn, maar Leonard Cohen en Marianne Ihlen waren daar het levende bewijs van. De zanger ontmoette zijn Noorse muze in 1960 op het Griekse eiland Hydra, dat vroeger een pleisterplaats was voor hippies. Hoewel Marianne indertijd getrouwd was en een kind had, bleek dat in de tijd van de free love geen onoverkomelijk probleem te zijn. Dat de twee uiteindelijk uit elkaar gingen, zou de vonk tussen hen nooit doven. Zelfs hun dood is daar een vreemdsoortig bewijs van. Marianne stierf in 2016 aan de gevolgen van leukemie, drie maanden later bezweek Cohen aan dezelfde ziekte...

‘Belpop: CPeX’, 21.45 uur op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop’, de reeks waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Vanavond mogen we terugblikken op het opmerkelijke relaas van CPeX. Jawel, het genie achter hits à la ‘Dikke Lu’, ‘Foorwijf!’ en ‘Vinde gij mijn gat?’.

‘De zomer van’, 21 uur op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Marie Verhulst, sp.a-politicus Conner Rousseau en judoka Dirk Van Tichelt bijten de spits af in dit gloednieuwe, dagelijkse magazine.

‘De bunker’, 21.45 uur op VTM



Wie deze televisionele tips (af en toe eens) leest, weet dat wij enorm grote fans zijn van misdaadseries. En dus kunnen we vandaag ook niet anders dan ‘De bunker’ aanprijzen. VTM haalt deze reeks uit 2015 over een Antwerpse cel van de Staatsveiligheid, immers nog eens vanonder het stof. Onder leiding van hun chef Pierre Mertens (Filip Peeters) moet het team - net als enkele jaren geleden begot! - dit keer proberen om te achterhalen wat de bedoeling is van een een teruggekeerde Syriëstrijder.

‘Love Island’, 22.25 uur op VIJF

Nu we met zekerheid weten dat de Belgisch-Nederlandse versie van ‘Love Island’ terugkeert, wil VIJF ons laten warmlopen voor de realityshow. Totally up for that, mate!