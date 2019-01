TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

17 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op weg met Jan’, 21u10 op Een

Olympische vedette Evi Van Acker (33) heeft in haar leven heel veel van de wereld gezien, maar de zeilkampioene had nooit de tijd om ervan te genieten. Jan trekt met Evi naar Vietnam, waar ook dit keer de wegen niet teleurstellen qua krakkemikkigheid!

‘John & Yoko: Above Us Only Sky’, 23u05 op Canvas

Hou jij wel van een muziekdocumentaire? Dan is ‘John & Yoko: Above Us Only Sky’ iets voor jou. In die prent van regisseur Michael Epstein wordt er dieper ingegaan op ‘Imagine’ - het succesalbum van John uit 1971 en de creatieve samenwerking tussen John en z’n geliefde, kunstenares Yoko Ono. Wie niet kan wachten en liever tien minuten vroeger begint te kijken, kan naar NPO 2 zappen. Ook daar zenden ze immers de docu uit.

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM

Deze week keert voormalig wielrenner Eddy Planckaert met zijn vrouw Christa en hun dochter Stephanie terug naar 1970, toen Eddy 12 jaar oud was. Slimme geesten hebben nu dus ook uitgevogeld dat Eddy geboren is in 1958!

‘De dag’, 20u35 op Vier

Ja, we geven het grif toe: wij zijn helemaal gek van ‘De dag’, het geesteskind van Julie Mahieu en haar partner Jonas Geirnaert. We zijn dan ook superbenieuwd om te zien hoe de situatie in de bank - waar de gijzeling nog volop aan de gang is - zich gaat ontvouwen!