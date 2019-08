TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 7 augustus IDR

07 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘If Beale Street could talk’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Een wondermooie film over een dieptriest thema. Zo kan je ‘If Beale Street could talk’ nog het best omschrijven. Het verhaal, dat zich afspeelt in de jaren zeventig, draait rond het Afro-Amerikaanse koppel Tish (Kiki Layne) en Fonny (Stephan James). Het koppel droomt van een mooie toekomst samen, maar hun plannen worden brutaal gedwarsboomd wanneer Fonny wordt opgesloten voor een misdaad die hij niet heeft begaan...

‘Goed verlof’, 21u40 op VTM

Wat moet je doen als je het niet eens raakt over je vakantiebestemming? De hulp inschakelen van Tine Embrechts en Guga Baúl, tiens. Zij gaan in ‘Goed Verlof’ aan de slag om mensen met hun zoektocht naar de ideale vakantie. En vanavond draait dat vooral rond de vraag of je in Barcelona een combinatie tussen cultuur en chillen kan vinden...

‘Cop car’, 23u05 op Q2

Is het een slim idee om te gaan joyriden met een politie-auto? U, ik en de halve wereldbevolking weten dat dit ronduit dom is, maar de tieners uit ‘cop car’ hebben dat besef (nog) niet. De eigenaar van de auto, sheriff Kretzer (Kevin Bacon) wil z’n karretje immers terug. En daar wil hij gerust heel wat moeite voor doen...