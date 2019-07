TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 9 juli IDR

09 juli 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Switch’, 20u50 op Een

Een quiz zonder punten klinkt bizar, maar niet als het gaat om ‘Switch’. Ook vanavond leidt Adriaan Van den Hoof het hele gebeuren - waarbij de kandidaten duizend euro kunnen winnen - in goede banen. En zoals we dat van Adriaan gewoon zijn, hoort daar ook op tijd en stond een mopje bij.

‘Met vier in bed’, 21u45 op VTM

Toegegeven: wij kijken vooral omdat we de naam van de B&B van vanavond - Gasthof Lederhose - geweldig vinden. En we stiekem dan ook hopen dat eigenaars Frieda en Joris ook in zo’n outfit de deur openen.

‘Lethal weapon S3’, 21u25 op Vier

Ooit een film, nu een reeks. Voila, meer hoeft u niet te weten om vanavond af te stemmen op het derde seizoen van ‘Lethal weapon’!